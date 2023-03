https://sputniknews.lat/20230310/rusia-insta-a-biden-a-reconsiderar-el-tratado-de-armas-nucleares-1136689436.html

Rusia insta a Biden a reconsiderar el tratado de armas nucleares

Rusia insta a Biden a reconsiderar el tratado de armas nucleares

MOSCÚ (Sputnik) — El viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, llamó al presidente estadounidense, Joe Biden, a reflexionar con cabeza fría sobre... 10.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-10T13:20+0000

2023-03-10T13:20+0000

2023-03-10T13:20+0000

internacional

serguéi riabkov

washington

joe biden

eeuu

tratado de reducción de armas estratégicas (start)

rusia

asia

china

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/1b/1134009691_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_db1a65d0a3a9c8d8783208a697faab53.jpg

El 23 de febrero, el Gobierno estadounidense ofreció a Rusia volver a las inspecciones mutuas de arsenales nucleares que se vieron obstruidas por las sanciones unilaterales de Washington. La propuesta estadounidense vino dos días después de que Rusia suspendiera temporalmente su participación en el tratado START, el último acuerdo de control de armamento que vincula a la dos potencias. Riabkov subrayó que la situación relacionada con el tratado de armas nucleares no afecta la capacidad de su país de seguir garantizando su seguridad nacional. El viceministro señaló que Rusia retomará el acuerdo START cuando Biden cambié su política confrontacionista. Riabkov admitió que las dos potencias continúan los contactos sobre el tema, pero descartó que se logren avances. "Hubo reuniones virtuales, conversaciones telefónicas, también contactos directos con los representantes de Estados Unidos al margen de la conferencia de desarme en Ginebra, estaban previstos, pero no hubo ningún tipo de progreso en las conversaciones", consignó. A finales de febrero, el embajador de Rusia en Washington, Anatoli Antónov, reveló que Estados Unidos impidió a los inspectores rusos verificar la recalificación que estaba haciendo de algunos tipos de misiles balísticos para sacarlos fuera del tratado de armas nucleares, en violación de los procedimientos previstos en ese acuerdo. Las armas nucleares de Francia y el Reino Unido bajo la lupaEl viceministro se refirió también a los arsenales nucleares de Francia y Reino Unido, los dos países aliados de Estados Unidos en la OTAN.Con todo, subrayó, Rusia "insistirá en que sin el control apropiado de las armas nucleares de esos dos países aliados de Estados Unidos en la OTAN no habrá avances en este ámbito crucial".En todo caso, apostilló, los arsenales nucleares de Francia y Reino Unido tendrán que tomarse en cuenta en la nueva ecuación de la seguridad y la estabilidad estratégicas porque "sin ello no habrá un control sostenible de las armas".Rusia, señaló, seguirá la reunión de alto nivel que Francia y Reino Unido tienen previsto celebrar este viernes sobre el tema nuclear y otros.Según estimaciones del Instituto Internacional de Estudios para la Paz (Sipri), Francia y Reino Unido tendrían juntos más de 500 armas nucleares que están fuera de cualquier control internacional. El tratado START, que expira en 2026, limita los arsenales de Rusia y de Estados Unidos a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vectores, desplegados y en reserva."Rusia y China no tienen agenda oculta"Moscú y Pekín no tienen ninguna agenda oculta, el fortalecimiento de los vínculos entre Rusia y China es un antídoto contra el dictado de EEUU, declaró Riabkov.El vicecanciller señaló que los estadounidenses por lo visto comprenden que los nexos ruso-chinos son uno de los elementos clave del afianzamiento del nuevo orden mundial, el multipolar, así como un antídoto contra el dictado y la hegemonía estadounidense.Rusia y China mantienen una estrecha cooperación, se ponen hombro con hombro para oponerse a los ataques de enemigos, tienen un buen potencial y aspiran a realizar numerosos proyectos, agregó.

https://sputniknews.lat/20230302/acciones-de-eeuu-amenazan-al-tratado-de-prohibicion-de-pruebas-nucleares-1136373322.html

https://sputniknews.lat/20230309/la-consolidacion-de-la-posicion-chino-rusa-como-fundamento-del-mundo-multipolar-1136606736.html

washington

eeuu

asia

china

francia

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

serguéi riabkov, washington, joe biden, eeuu, tratado de reducción de armas estratégicas (start), rusia, asia, china, europa, francia, reino unido