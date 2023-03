https://sputniknews.lat/20230310/rusia-publicara-su-correspondencia-con-alemania-dinamarca-y-suecia-sobre-el-caso-nord-stream-1136674091.html

Rusia publicará su correspondencia con Alemania, Dinamarca y Suecia sobre el caso Nord Stream

Rusia publicará su correspondencia con Alemania, Dinamarca y Suecia sobre el caso Nord Stream

Rusia publicará y distribuirá próximamente a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU la correspondencia con Dinamarca, Suecia y Alemania sobre la... 10.03.2023

"Hay investigaciones en curso en varios países: Dinamarca, Suecia y Alemania. No estamos implicados en estas investigaciones. No porque no queramos, sino porque se nos mantiene al margen. Se nos niega el acceso a cualquier información, no se nos permite participar a pesar de ser una parte afectada. Deberíamos participar en la investigación", afirmó el diplomático.También destacó que a Moscú "solo se le escriben algunas cartas diciendo 'hacemos lo que hacemos, métanse en sus asuntos'".El enviado adjunto también señaló que varios países occidentales del Consejo no están dispuestos a trabajar con un proyecto de resolución ruso que pide al secretario general de la ONU que cree una comisión para investigar el ataque contra los Nord Stream, ya que consideran innecesaria tal investigación."Varios países, en concreto occidentales, no quieren participar en este trabajo. Se ven obligados a enviar expertos, pero estos expertos solo dicen 'no vemos ninguna necesidad de este tipo de investigación'", concluyó Polianski.El 7 de marzo The New York Times aseguró que fue presuntamente un grupo proucraniano, cuyos planes no eran necesariamente conocidos en Kiev, el que estaba detrás de la detonación de la principal ruta de suministro de gas ruso a Europa. Por su parte, el diario alemán Zeit escribió que las huellas del ataque a los gasoductos apuntan en dirección a Ucrania. El medio Times citó a unas fuentes anónimas de los servicios de inteligencia occidentales que supuestamente conocen el nombre del presunto patrocinador ucraniano del sabotaje en los Nord Stream.Estas publicaciones llegaron al poco tiempo de las revelaciones hechas por el periodista estadounidense ganador del premio Pulitzer Seymour Hersh, quien reveló que buzos militares de EEUU colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos rusos durante los ejercicios Baltops de la OTAN, realizados a mediados de 2022.En septiembre, según el periodista, los noruegos activaron los explosivos causando serios daños a los ductos que conectan a Rusia con Alemania en el fondo del mar Báltico. Hersh subrayó que el presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó personalmente el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en declaraciones a Sputnik calificó las publicaciones de los medios occidentales sobre los Nord Stream de bombardeo mediático coordinado.A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó las investigaciones de vergonzosas.Las explosiones se produjeron el 26 de septiembre del año pasado en dos gasoductos de Rusia a Europa a la vez: Nord Stream y Nord Stream 2. Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un sabotaje selectivo. Nord Stream AG, el operador de Nord Stream, estimó que las emergencias en los gasoductos no tenían precedentes y que no se podía evaluar el calendario de las reparaciones. La Fiscalía General rusa inició una causa por acto de terrorismo internacional.El 31 de octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que se había permitido a Gazprom inspeccionar el lugar de la explosión y que el jefe de la empresa, Alexéi Miller, le había informado de la inspección. El jefe de Estado ruso comunicó que la explosión en el gasoducto era un evidente acto terrorista.

