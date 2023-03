https://sputniknews.lat/20230310/rusia-revela-nombres-de-funcionarios-involucrados-en-programa-biologico-de-eeuu-en-ucrania-1136687933.html

Rusia revela nombres de funcionarios involucrados en programa biológico de EEUU en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — El jefe de las fuerzas rusas de protección radiactiva, química y biológica, Ígor Kirílov, reveló nuevos nombres de los empleados de... 10.03.2023

En particular, en la lista figuran el jefe del centro de salud pública del Ministerio de Salud ucraniano, Vladímir Kurpita, el jefe del Departamento Sanitario y Epidemiológico de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Serguéi Morgún, así como la jefa de Laboratorios de Referencia del Centro de Salud Pública del Ministerio de Salud de Ucrania, Irina Demchíshina, señaló. En total, continuó, el Ministerio de Defensa ruso tiene información sobre más de 100 participantes en programas biológicos de doble uso en Ucrania.Asimismo, denunció que Washington no desactivó sus biolaboratorios en territorio de Ucrania, pese a las pertinentes declaraciones del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.Recordó que en la dirección oficial del director de la oficina de representación en Kiev de la contratista clave del Pentágono CH2M HILL, David Smith, fechado el 6 de diciembre de 2022, a las instituciones ucranianas que participan en el Programa para contrarrestar patógenos especialmente peligrosos en Ucrania "se informa sobre la continuación del programa biológico" en el país.Además, Kirílov acusó a las autoridades ucranianas de seguir cooperando con el Pentágono, incluido en la transferencia de patógenos peligrosos, con el pretexto de reducir los riesgos de propagación de infecciones.Según Kirílov, en Ucrania fue creada una red de más de 30 laboratorios biológicos que funcionaban en interés del Pentágono.Además, Rusia capturó en Ucrania documentos comprometedores sobre un programa de armas bacteriológicas que EEUU estaba ejecutando en Ucrania.EEUU realiza estudios "para reforzar patógenos de varias enfermedades"Estados Unidos lleva a cabo estudios para fortalecer los patógenos de enfermedades infecciosas, afirmó Kirílov.Según Kirílov, mientras la Organización Mundial de Salud reporta brotes de infecciones de diversos tipos en todo el mundo, la Universidad de Boston lleva a cabo trabajos para reforzar patógenos de varias enfermedades, incluido el COVID-19, así como para crear virus artificiales.Detalló que "las investigaciones de este tipo, para mejorar las funciones de patógenos peligrosos, que se realizan, en particular, en los países de Asia Central y el Cáucaso del Sur, son sistémicos y en su realización participan grandes empresas farmacéuticas estadounidenses".En particular, continuó, el director de investigación de Pfizer, Jordan Walker, había confirmado que la empresa realiza estudios para hacer evolucionar a los virus.Además, señaló Kirílov, el Ministerio de Defensa ruso tiene información de que, desde 2017, EEUU desarrolla vacunas que podrían provocar graves complicaciones cuyo tratamiento se propone realizar con los fármacos de las mismas compañías farmacéuticas.Según el alto militar, en su esfuerzo por "establecer el control biológico mundial", Washington viola la Convención sobre Armas Biológicas y otros documentos internacionales.La Casa Blanca, incluso, no hace caso a las autoridades sanitarias nacionales que piden reforzar el control sobre investigaciones biológicas, destacó.Culpa de EEUU en el brote de ébolaEl Ministerio de Sanidad de uno de los países de África Central estudia la posibilidad de una propagación artificial del virus del Ébola en la región relacionada con las actividades de biólogos militares de EEUU, declaró Kirílov.Kirílov precisó que los médicos se preocuparon al observar que "la cepa aislada de Sudán es completamente idéntica al virus que circulaba en África durante la epidemia de 2012".Entre el 20 de septiembre de 2022 y mediados de enero de 2023, Uganda vivió un nuevo brote de ébola. En menos de cuatro meses, se registraron 142 casos de infección, entre los cuales 55 personas murieron y 87 se recuperaron.La jefa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en África, Matshidiso Moeti, aclaró que el brote de infección fue provocado por una variante del virus procedente de Sudán. La enfermedad causada por el virus del Ébola es una infección viral aguda que afecta a los seres humanos y algunas especies de animales.

