¿Una 'narcodisculpa'? El mensaje de un cartel tras la muerte de dos estadounidenses | Foto

Cinco hombres amarrados de las manos fueron encontrados en las calles de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, al lado de un supuesto mensaje de disculpa de... 10.03.2023, Sputnik Mundo

Aunque las autoridades mexicanas y estadounidenses no han verificado la autenticidad del mensaje, medios locales aseguran que se trata de una disculpa de parte de este grupo criminal. Incluso un funcionario mexicano cercano al caso y consultado por la cadena CNN cree que la carta es fidedigna. "El cartel del Golfo, Grupo Escorpión, condena enérgicamente los hechos del viernes pasado. Por ello, decidimos entregar a los involucrados directos y responsables de los hechos, quienes en todo momento actuaron bajo su propia determinación e indisciplina y en contra de las reglas en las que siempre opera", agrega la carta. Los hombres fueron colocados al lado de una camioneta en la avenida Lauro Villar y Primera, en la colonia Modelo, donde ocurrió el ataque armado que precedió al secuestro de los cuatro estadounidenses. Dos de ellos murieron; el resto sobrevivió. En la camionera se hallaron armas largas y cortas, así como un mensaje en una cartulina que, supuestamente, habría sido firmada por el Grupo Escorpión del cartel del Golfo. En México, los narcomensajes de los criminales a las autoridades o a la población local son una práctica frecuente. El caso de los ciudadanos estadounidenses secuestrados y asesinados por el crimen organizado ha confrontado a los Gobiernos de México y Estados Unidos, al punto de que los republicanos insisten cada vez más en la idea de promover una ley que permita a las Fuerzas Armadas estadounidenses intervenir en el país latinoamericano para confrontar al narcotráfico. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió al ala republicana que promueve esa iniciativa que jamás permitiría la actuación del Ejército estadounidense en suelo mexicano e incluso amenazó con convencer a los mexicanos que viven en Estados Unidos de no votar a favor de los candidatos de ese partido. Por ese motivo, el narcomensaje ha adquirido gran atención mediática en ambos lados de la frontera. La Secretaría de Seguridad Pública de Matamoros no ha dado información sobre el hallazgo, pero informó que se aseguró una clínica y una ambulancia como parte de las investigaciones por el secuestro de los estadounidenses, quienes habrían viajado a México por una cirugía estética.

