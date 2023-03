https://sputniknews.lat/20230311/a-francisco-le-ha-faltado-contundencia-para-posicionarse-en-los-conflictos-internacionales-1136711205.html

A Francisco "le ha faltado contundencia" para posicionarse en los conflictos internacionales

En sus primeros 10 años como papa, Francisco se ha destacado por tener más incidencia política y más cercanía con América Latina que su antecesor, afirmó a... 11.03.2023, Sputnik Mundo

Este 13 de marzo se cumplen 10 años desde que el argentino Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el papa Francisco, en honor al santo de Asís, y se convirtió en el primer sumo pontífice jesuita y de origen latinoamericano.En diálogo con Sputnik, el colombiano Hernán Olano, doctor en derecho canónico y vaticanista, destacó a Francisco como una figura conciliadora, austera y con espíritu de acogida y como un líder que ha adquirido mayor cercanía con la región y "más incidencia que Benedicto XVI en lo político".En ese sentido, el experto, quien es además rector de la Institución Universitaria Colegios de Colombia (UNICOC), aseguró que en los ángelus —bendición que realiza todos los domingos desde el balcón del Palacio Pontificio— brindados en la Plaza de San Pedro, el pontífice menciona cada vez a "por lo menos cuatro países de los cinco continentes donde hay conflictos y donde la iglesia busca tener presencia".Para Olano, el compromiso que Francisco ha tenido ante la comunidad internacional puede verse en su intervención ante la Asamblea de Naciones Unidas de 2015, cuando "abogó por el fin de las armas nucleares y de los privilegios en las organizaciones internacionales, defendió el derecho al medio ambiente, recordó muchos de los conflictos abiertos en el mundo" y hasta cuestionó los privilegios de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.En contrapartida, el experto consideró que a Francisco le hace falta "contundencia" para posicionarse ante conflictos internacionales, ya que "ha tenido protagonismo, pero le ha faltado contundencia" para decir lo que el mundo necesita escuchar. Según su óptica, el argentino debería "intervenir eventualmente de una forma un poco más fuerte".Las visitas de BergoglioA sus 86 años, el papa ha realizado al menos 40 viajes a países africanos, asiáticos, europeos y de toda América. Su primera salida al exterior como líder de la iglesia católica fue a Brasil en julio de 2013, donde evadió protocolos de seguridad para tener mayor cercanía con sus fieles.En 2015 aceptó la invitación de los entonces presidentes de Ecuador, Rafael Correa; de Bolivia, Evo Morales, y de Paraguay, Horacio Cartes. Además, se reunió con el expresidente de Cuba, Fidel Castro, instancia en la que abogó por el acercamiento diplomático con Estados Unidos.Los años siguientes incluyeron más viajes a la región: visitó México en 2016, Colombia en 2017, Chile y Perú en 2018 y Panamá en 2019.La lista tiene una ausencia notoria: la de su país de origen, Argentina. Sin embargo, el pontífice ha mantenido varias reuniones con el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exmandatario Mauricio Macri.Para el experto, la razón de no haber pisado su tierra natal siendo el máximo referente de la iglesia católica está más ligada a una decisión de mantenerse imparcial con relación a las disputas políticas internas en Argentina.Recientemente, el papa no descartó que pudiese concretarse una visita, aunque remarcó que un posible viaje dependerá de la "coyuntura sociopolítica" del país y de que su presencia no sea utilizada "ni para un lado, ni para otro".Un papa más cercano a la genteEl estudioso colombiano describe a Francisco como "un papa formado en el apoyo a los pobres, a las barriadas, a los lugares de pobreza extrema", incluso cuando "salirse de los palacios apostólicos y los palacios episcopales y arzobispales es muy difícil para quien tiene el poder de dirigencia".En esa línea, Olano apuntó que el pontífice "ha mostrado que realmente la labor debe ser de acogida" y que los miembros de la iglesia "no tienen que estar aislados, sino con la gente".Con una imagen sencilla, despojado de ornamentos litúrgicos y con una impronta más social, este papa, subrayó Olano, es más cercano a los demás. Su experiencia como jesuita en la provincia argentina de Córdoba y luego como arzobispo en Buenos Aires forjó ese carácter, añadió.También se ha destacado por pedirle a los jóvenes que "hagan lío". Olano explicó aquella frase dicha por Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de 2013 en Brasil como un llamado a "no quedarse apoltronados en los sofás de sus casas cambiando el canal sino levantados cambiando el mundo".Sin embargo, eso no lo ha alejado de causar "cierto revuelo" dentro de la iglesia, entre otros motivos, por promover la "bendición de las personas que tienen una opción sexual diferente" dentro de las familias. Aún así, no ha defendido el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo cada vez más aceptado por la legislación de los países.Francisco y los casos de abuso sexual: ¿tolerancia cero?Estos 10 años de pontificado, Francisco ha tenido que lidiar con uno de los problemas que golpean más fuerte a la Iglesia católica: las denuncias por abuso sexual contra sacerdotes en varios países del mundo. Olano indicó que el papa "ha iniciado lo que se conoce como la política de tolerancia cero" ante los abusos cometidos por miembros del clero. El experto colombiano remarcó que, si bien Benedicto XVI expulsó o redujo al estado laical a sacerdotes, durante el papado de Francisco "se modificaron las normas del código de derecho canónico, particularmente el libro sexto", que no solo reconoce los "delitos cometidos contra menores, sino también contra personas puestas en incapacidad de resistir".Olano recordó que el papa mantuvo reuniones con víctimas de abusos por parte de sacerdotes para pedir perdón en nombre de la institución, incluso en el marco de sus visitas internacionales."De todas maneras, al papa le faltó hacer mucho más estricta la sanción" en casos como la investigación a 158 sacerdotes chilenos comunicada por la Fiscalía de ese país en 2018 y que provocó la renuncia masiva de los 31 obispos de Chile."El papa solo le aceptó la renuncia a dos o a tres", recordó Olano. "Si todo el episcopado me ofrece la renuncia por los problemas de pederastia, tengan o no tengan la culpa, yo las hubiera aceptado", reflexionó.Para el experto, que la iglesia se responsabilice de estos actos contribuiría a que "no se siga mermando el número de religiosos en el mundo" y no se afecte la "credibilidad de la Iglesia".

