AMLO y un escándalo amoroso ponen a la OEA en el centro de la controversia

Las bitácoras de los viajes fueron difundidas por el diario español El País, medio que sostiene que estos documentos con calidad de públicos "se encuentran enterrados en la página web de la institución".Los viajes se habrían realizado entre 2018 y diciembre de 2019 e incluyen destinos como Cartagena, donde se realizó la reunión de la Asociación de Prensa Interamericana, y España, país al que Almagro viajó para una visita a la Universidad de Pamplona.Otros destinos incluidos en los informes de la OEA son Las Bahamas, donde el secretario general de la OEA se reunió con el primer ministro del archipiélago; Buenos Aires, ciudad a la que llegó en marzo para un seminario de populismo, y Medellín, para participar en un conversatorio en la universidad EAFIT.De los 34 viajes detectados, algunos pagados por los organizadores de los eventos a los que asistió y otros por la Secretaría General, en 15 Almagro voló únicamente con su pareja. En el resto voló con más asesores.Almagro es investigado por la OEA por mantener una relación íntima con esta funcionaria. El vínculo podría haber violado el código de ética del organismo, que indica que un jerarca debe apartarse del cargo en caso de una relación con un subordinado.Hasta el momento, Luis Almagro no se ha pronunciado sobre la revelación de sus viajes y, en su momento, cuando se dio a conocer la relación, aseguró que no había cometido ninguna irregularidad.Llueve sobre la OEAEl mismo día que se revelaron los viajes de Almagro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso el foco sobre la OEA al hablar sobre la posibilidad —ya descartada por la Casa Blanca— de denominar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que, en teoría, permitiría la presencia de militares estadounidenses en suelo mexicano. En su conferencia de prensa del 9 de marzo, López Obrador advirtió que si avanza la propuesta mencionada acudiría a organismo como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar violaciones a la soberanía de México.Al ser cuestionado si contempla acudir a la OEA, el mandatario mexicano se burló del organismo con la canción La OEA es cosa de risa, del cantautor Carlos Puebla.No es la primera vez que López Obrador critica a la OEA. Apenas dos semanas antes criticó al organismo por no pronunciarse en contra de la asunción de Dina Boluarte como presidenta de Perú.El presidente mexicano es uno de los políticos latinoamericanos que más críticas ha levantado contra la OEA, a la que acusa de servir intereses privados.Este organismo surgió de manera oficial en 1951, año cuando entró en vigor la Carta de la OEA, creada tres años antes, aunque el origen histórico que el órgano refiere en su sitio web data de 1889 y 1890 cuando se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas.Sus objetivos abarcan desde mantener la paz y la justicia entre sus Estados miembros, así como "fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia".Países como Venezuela han abandonado a la OEA acusando, precisamente, que responde a intereses particulares, principalmente a Estados Unidos. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha acusado en diferentes ocasiones que se trata de "un organismo viciado y representaba los intereses del imperialismo y su forma de hacer política criminal en la región".

