Argentina: ¿cuáles son las proyecciones para este año electoral?

En pleno año electoral, de a poco se empieza a armar el mapa de las candidaturas presidenciales. Con respecto a la coyuntura política del país, "hay que notar que, si bien las elecciones generales serán en octubre, muchas provincias han desdoblado su calendario electoral, por lo que el clima político todavía no está teñido en cuanto a la definición de las candidaturas", expresó. Por el lado del oficialismo, "la gran pregunta tiene que ver con el futuro político de la actual vicepresidenta".Sobre Cristina Fernández de Kirchner pesa una condena de proscripción, "en una causa muy cuestionada en términos jurídicos y con una clara intencionalidad política, que en los hechos ha implicado la inhabilitación de la vicepresidenta para presentarse a cargos públicos", explicó Montero. Al respecto, "hay un sector del oficialismo que plantea la enorme dificultad de avanzar en el marco de una definición electoral sin darle una resolución política a la situación de la vicepresidenta".La ultraderecha incomoda a las perspectivas dialoguistas en la oposiciónSegún el especialista, "todo indicaría que este sería un año favorable a la oposición". Si bien se ha observado cierto crecimiento económico, "están las restricciones derivadas de los coletazos del endeudamiento externo, así como el problema de la inflación, que está en el orden del 100%", indicó. Eso, sumado al debate interno del oficialismo, "es una tormenta perfecta que, sin embargo, la oposición no estaría en condiciones de poder aprovechar, producto de sus propias tensiones internas".Chile: ¿cuáles han sido los desafíos del presidente Boric?El presidente de Chile "ha tenido un año cargado de dificultades", afirmó a Sputnik el historiador Gerardo Caetano.El Gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, próximo a cumplir un año, fue consultado por la prensa ante un eventual cambio de gabinete que, de acuerdo con todos los trascendidos, se realizará esta semana. El experto asegura que este primer año de Boric "ha sido muy complejo, con una agenda muy cambiante y dura para su Gobierno". El presidente más joven de la historia del país es hijo de la movilización popular, "particularmente de la gran rebelión social de octubre de 2019".Sin embargo, "esa explosión de expectativas con la que llegó a la Presidencia de la República no inhibió que tuviera un año cargado de dificultades", expresó. En este marco, se destacan algunos movimientos secesionistas en el sur, "así como el fracaso de la reforma constitucional proyectada, lo cual fue un golpe muy duro y llevó al presidente a cambiar su gabinete". En el plano económico, "se observó una coyuntura muy dura, donde la espiral inflacionaria fue muy sostenida y grave".Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los postulados del investigador John Mearshimer y su crítica al institucionalismo liberal.Mercado Uruguay musical 2023En el bloque cultural de 'M24' nos contactamos con el integrante de la Fundación Fan de la Música, Sebastián Silva, con quien dialogamos sobre la iniciativa que busca internacionalizar la música uruguaya y apotrar al crecimiento y la profesionalización del artista.

