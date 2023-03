https://sputniknews.lat/20230311/eeuu-insiste-en-investigar-el-sindrome-de-la-habana-pese-a-la-falta-de-pruebas-1136720521.html

EEUU insiste en investigar 'el síndrome de La Habana' pese a la falta de pruebas

EEUU insiste en investigar 'el síndrome de La Habana' pese a la falta de pruebas

El Departamento de Defensa de EEUU está financiando experimentos con animales como parte de una investigación que busca determinar la causa del 'Síndrome de La... 11.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-11T05:00+0000

2023-03-11T05:00+0000

2023-03-11T05:02+0000

eeuu

cuba

síndrome de la habana

defensa

cia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/04/1134340991_0:197:2940:1851_1920x0_80_0_0_fd46daba412cfb53bd319ef72355c1e9.jpg

El medio estadounidense Politico reveló que el Pentágono pagó a la universidad estatal de Wayne, en Michigan, 750.000 dólares para llevar a cabo un experimento en el que hurones son sometidos a ondas de radiofrecuencia durante un determinado número de días.La revelación surge una semana después de que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) determinara que no hay evidencia creíble de que este extraño síndrome fuera causado por algún enemigo externo de Estados Unidos.De cualquier manera, el Pentágono ha seguido investigando las posibles causas del malestar, que incluía dolores de cabeza, mareos, pérdida temporal del oído, vértigo y otros síntomas similares a los de un daño cerebral.La Universidad Estatal de Wayne está usando hurones por tener un cerebro similar al de los humanos. Los pequeños mamíferos mustélidos están sometidos a ondas de radiofrecuencia durante 4 horas al día en un experimento que durará 60 días, informó Politico.La idea es ver si los hurones experimentan síntomas similares a los que, en su momento, padecieron funcionarios diplomáticos de Estados Unidos, primero en La Habana y luego en otros países del mundo.De acuerdo con el portal, que cita a funcionarios y exfuncionarios que pidieron anonimato, el Departamento de Defensa también ha sometido a monos a las ondas de radiofrecuencia, pero esto no ha sido confirmado oficialmente.El portavoz del Departamento de Defensa, Tim Gorman, confirmó el pago a la Universidad Estatal de Wayne, para llevar a cabo el experimento con los hurones, pero rechazó confirmar si también se está experimentando con primates.En 2016, funcionarios y diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Cuba reportaron una variedad de síntomas adversos como fatiga, dolores de cabeza, pérdida temporal de visión y audición y mareos, entre otras dolencias.Desde entonces, el Servicio Exterior estadounidense reportó casos similares en aproximadamente 200 funcionarios de otras embajadas alrededor del mundo, especialmente en varios países con relaciones tensas con Washington como Rusia, China y otros Estados de Oriente Medio.En ese contexto, y si bien no existían pruebas científicas que lo avalaran, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo públicamente que "Cuba es responsable" por lo que consideraba "ataques" a los funcionarios estadounidenses.La semana pasada, siete agencias de inteligencia estadounidense revisaron cerca de 1.000 casos de presunto Síndrome de La Habana y, al menos cinco de ellas, concluyeron que es "muy poco probable" que el malestar de los funcionarios haya sido provocado por un arma en manos de un enemigo extranjero.

https://sputniknews.lat/20230303/la-paranoia-de-eeuu-que-es-el-sindrome-de-la-habana-del-que-todos-hablan-1136398369.html

https://sputniknews.lat/20230302/los-informes-de-eeuu-echan-por-tierra-la-existencia-del-supuesto-sindrome-de-la-habana-1136386553.html

eeuu

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, cuba, síndrome de la habana, cia