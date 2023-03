https://sputniknews.lat/20230311/el-dominio-del-dolar-y-las-criptomonedas-entre-los-temas-que-chatgpt-respondio-para-sputnik-1136685769.html

El dominio del dólar y las criptomonedas, entre los temas que ChatGPT respondió para Sputnik

ChatGPT es un chatbot basado en un sistema de inteligencia artificial especializado en el diálogo. Fue desarrollado por OpenAI, una compañía sin fines de lucro que tiene como objetivo promover y desarrollar inteligencia artificial amigable de tal manera que, según dicen, beneficie a la humanidad en su conjunto.El sistema está disponible para cualquier persona y aprende por refuerzo basado en la retroalimentación humana. Al día de hoy, ya es capaz de realizar una variedad de tareas como buscar errores en el código, componer poesía, escribir guiones e incluso discutir sobre diferentes temas.Sputnik conoció la opinión de ChatGPT sobre varios temas latentes.El futuro de la economía rusa"Ahora Rusia enfrenta una serie de desafíos económicos como una alta inflación, la caída de los precios del petróleo y el gas, sanciones de otros países y un largo período de bajo crecimiento económico", señaló la inteligencia artificial (IA).El chatbot recordó que en 2021 Rusia logró un crecimiento económico comparable al nivel previo a la pandemia de COVID-19, explicó que esto se dio por el aumento de los precios del petróleo, la demanda de los consumidores, así como las medidas de apoyo del Gobierno."Sin embargo, los problemas financieros de Rusia no han desaparecido. La alta inflación puede frenar el crecimiento económico, y la caída de los precios del petróleo y el gas podría tener un impacto negativo en la economía en su conjunto", indicó.La IA cita las opiniones de expertos, según las cuales el gigante euroasiático necesita reformas estructurales como: reducir el gasto público, desarrollar el sector privado y mejorar el clima de negocios."Pero tales cambios pueden llevar mucho tiempo y requerir esfuerzos serios por parte del Gobierno y la comunidad empresarial", según advierte ChatGPT.¿El dólar o el oro?Sin embargo, ChatGPT evitó una respuesta directa a la pregunta de cuántos rublos costará el dólar en un año y solo ofreció encontrar las últimas noticias y estadísticas sobre el tipo de cambio del dólar. "Desafortunadamente, no puedo predecir con precisión los cambios futuros en el dólar y otras monedas. Las tasas de cambio dependen de muchos factores, como eventos macroeconómicos, cambios políticos, tendencias globales y otros factores externos", reconoció el bot.ChatGPT también analizó los pros y los contras de inversión del dólar frente al oro. "El oro es una herramienta tradicional para protegerse contra la inflación y almacenar valor a largo plazo. Sin embargo, el precio del oro puede fluctuar a corto plazo e invertir en oro puede ser menos líquido que invertir en dólares", explicó.Las criptomonedas y sus riesgos"Las criptomonedas son un activo que no tiene un historial comprobado y aún no ha recibido una regulación exhaustiva por parte de los gobiernos y los bancos", apunta ChatGPT.El Banco de Rusia también advirtió con anterioridad sobre los riesgos de este tipo de inversiones. El regulador está a favor de la digitalización de las finanzas, pero el uso de criptodivisas en los pagos está prohibido en Rusia.ChatGPT ganó popularidad después de su lanzamiento a fines de noviembre de 2022, alcanzando su primer millón de usuarios en menos de una semana. El chatbot es propiedad de la empresa de tecnología norteamericana OpenAI, uno de sus cofundadores en 2015 fue el empresario multimillonario Elon Musk, quien luego se desvinculó de la startup.

