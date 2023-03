https://sputniknews.lat/20230311/investigan-la-desaparicion-de-tres-mujeres-en-la-zona-fronteriza-entre-mexico-y-eeuu--1136741181.html

Investigan la desaparición de tres mujeres en la zona fronteriza entre México y EEUU

Se trata de las hermanas Maritza Trinidad y Marina Pérez Ríos, de 47 y 48 años, respectivamente, y de una amiga de estas, Dora Alicia Cervantes Sáenz, de 53 años de edad, las tres de nacionalidad mexicana, de acuerdo con información de la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León (CLBNL).Las mujeres desaparecieron el pasado 25 de febrero, cuando se dirigían de la comunidad de Doctor Coss a la ciudad de Montemorelos, en Nuevo León, a unas tres horas de la frontera con Estados Unidos.La comisión de búsqueda ubica la desaparición de las tres estadounidenses en la colonia Centro, de la comunidad de China, en Nuevo León.La familiar, quien pidió mantener el anonimato por razones de seguridad, confirmó que las mujeres tienen residencia en Estados Unidos y viven en Peñitas, en el estado de Texas. Las desaparecidas iban a bordo de una camioneta pick-up Chevrolet Silverado, cabina y media, modelo 1996 con placas de circulación PVR4472 del estado de Texas, reportó la comisión de búsqueda de Nuevo León el pasado 27 de febrero.La desaparición de las tres mujeres en la zona fronteriza de México tuvo lugar una semana antes de que otros cuatro ciudadanos estadounidenses fueran privados de su libertad y dos de ellos asesinados en la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, vecino de Nuevo León.De acuerdo con la agencia AP, el Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI) la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la policía de Peñitas están al tanto de la desaparición de las hermanas Pérez Ríos y de Dora Alicia Cervantes y están colaborando con las investigaciones.Familiares señalaron que, a 15 días de su desaparición, las autoridades no tienen noticias sobre su paradero. "Seguimos en oración por el pronto regreso de mis primas Maritza Pérez, Marina Pérez y Dora Cervantes, hasta el momento no tenemos una sola noticia, las autoridades no dicen nada, no tienen pistas, en medios ya no he visto la noticia, POR FAVOR no nos dejen solos", escribió su prima en redes sociales.El FBI rastrea a agresores estadounidensesEl FBI habilitó un sitio web para recibir cualquier información que los lleve a dar con el paradero de los responsables de la privación ilegal de la libertad y asesinato de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas."El FBI está solicitando al público que envíe fotografías o videos relacionados con el asesinato y secuestro de ciudadanos estadounidenses ocurrido el 3 de marzo de 2023 en Matamoros, Tamaulipas", señala el sitio web de la corporación norteamericana.En la página, la oficina detalla que el pasado 3 de marzo cuatro estadounidenses cruzaron a Matamoros, Tamaulipas, México conduciendo una minivan blanca con placas de Carolina del Norte."Poco después de cruzar a México, hombres armados no identificados dispararon contra los pasajeros del vehículo. Los cuatro estadounidenses fueron colocados en un vehículo y sacados de la escena por hombres armados", señala el FBI.El 7 de marzo de 2023, el Gobierno de México realizó un operativo que resultó en la recuperación de las cuatro víctimas, dos de las cuales ya habían fallecido.En la página, el FBI solicita nombre, apellido, número de teléfono y correo electrónico de los eventuales informantes. Además, tiene un apartado para subir archivos que no puede exceder los 5.000 megabytes.Después del secuestro y asesinato de los jóvenes estadounidenses, congresistas republicanos plantearon que el gobierno de Estados Unidos declare a los grupos narcotraficantes en México como organizaciones terroristas y de esta manera, se permita una intervención militar de Estados Unidos.Legisladores como Lindsey Graham o Dan Crenshaw dijeron que los grupos narcotraficantes mexicanos no solo son autores del ataque a los ciudadanos de Estados Unidos en Matamoros, sino que también son responsables del envío de miles de kilogramos de fentanilo, lo que ha causado "un envenenamiento masivo", con más de 70.000 muertes al año con sobredosis.Durante esta semana, López Obrador aseguró que no permitirá que las Fuerzas Armadas estadounidenses o cualquier otra nación intervengan en México."De una vez fijamos postura. No vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y, mucho menos, que intervengan Fuerzas Armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio", indicó el 9 de marzo.

