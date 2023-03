https://sputniknews.lat/20230311/lider-opositor-ucraniano-el-regimen-de-zelenski-ataca-la-verdadera-fe-ortodoxa--1136733130.html

Líder opositor ucraniano: el régimen de Zelenski ataca la verdadera fe ortodoxa

11.03.2023

En su declaración a disposición de Sputnik, el diputado del partido ucraniano Plataforma de Oposición Por la Vida (prohibida en Ucrania), Víktor Medvedchuk, expone este y otros crímenes del régimen de Zelenski."La fe ortodoxa, como el pueblo, no puede ser eliminada"El régimen de Zelenski ha vuelto a demostrar que para él no hay nada sagrado, esta vez en sentido literal. Su Gobierno lanzó una apropiación del principal santuario de la ortodoxia, el Monasterio de las Cuevas de Kiev. El 10 de marzo, la dirección de la única Iglesia ortodoxa canónica en Ucrania recibió un ultimátum en el que se informaba que la Reserva Nacional rompía el contrato de arrendamiento de la zona inferior del Monasterio y exigía que los monjes se marcharan de su territorio antes del 29 de marzo de 2023.Recordamos de la historia que incluso durante la ocupación nazi, las parroquias de la Iglesia ortodoxa canónica no fueron cerradas por los fascistas. Pero hoy, los herederos ideológicos de los nazis le están quitando al pueblo de Ucrania lo que les da un apoyo espiritual, los fortalece durante las pruebas, los consuela en el dolor y los une en la alegría de Pascua.El pueblo ucraniano ya fue privado de su idioma, tanto el ruso como el ucraniano. El ruso, que es el idioma nativo de millones de ciudadanos ucranianos, fue declarado idioma de los invasores y traidores. El ucraniano se ha pervertido tanto que ha perdido sus raíces, su música y su significado.Al pueblo ucraniano le fueron arrebatados los derechos y libertades por un poder engañoso, ladrón y criminal que se colocó por encima de toda legalidad, abandonando al pueblo en manos de dementes bandidos nazis, criando soplones y personas sin ley. Hoy, un ucraniano no solo no tiene derecho a mostrar una opinión diferente a la de las autoridades, hoy está obligado a apoyar a este Gobierno, ya que hasta el silencio es considerado un delito.Al pueblo ucraniano le fueron arrebatadas la paz y la prosperidad, ya que el poder de Zelenski no quiere admitir ante su electorado sus errores y mentiras. Prefirieron conducir al pueblo a una matanza, recibiendo financiación ilimitada y armas de la OTAN. El actual poder no oculta que se dispone a guerrear de forma prolongada y sangrienta. No está interesada en la vida de los ucranianos comunes.Ahora, le quitan lo último que le queda a la gente, la fe. La ortodoxia cristiana es la base de la cultura y la vida espiritual del pueblo ucraniano. La Iglesia ortodoxa ucraniana llamó al pueblo a la paz, la unidad y la conciencia. Pero el poder de Zelenski declaró enemigos a las personas pacíficas, conscientes y temerosas de Dios.Al pueblo ucraniano se le está robando el alma, el idioma, el corazón, la mente y la conciencia. El Estado ucraniano se ha convertido en un monstruo de Frankenstein que odia todo lo vivo y natural, y quiere destruir la paz en el planeta. Pero las Autoridades de Kiev no lograrán convertir a Ucrania en un cadáver, un zombi peligroso. Los ucranianos son una nación viva, espiritual y justa.Los ucranianos no son zombis. Existe Otra Ucrania, real, verdadera, eslava, ortodoxa, que no permitirá que se imponga el satanismo y la anarquía. Y hoy los traidores del pueblo ucraniano, la cultura ucraniana y la fe ucraniana escuchan nuestra voz y entienden que su siniestra y negra esencia se vuelve cada día más y más evidente. Y cada uno pagará por sus pecados. El combate de la verdadera fe ortodoxa solo fortalece al pueblo. ¡La fe ortodoxa, como el pueblo, no puede ser destruida!

