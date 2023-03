https://sputniknews.lat/20230311/plata-quemada-se-le-fue-la-cabeza-a-biden-1136706382.html

Biden al estilo Los SimpsonPara contextualizar, conviene citar algunas frases que ha pronunciado Biden recientemente. Así, este mismo jueves en un discurso en la ciudad de Filadelfia, al explicar a los asistentes a su evento político las iniciativas sociales que ha implementado en sus dos años de gestión, comenzó a hablar sobre la pugna electoral de 2020, cuando se enfrentó a Donald Trump.Dijo Biden: "Me estaba postulando para el cargo en ese momento, pero todos recordarán que tuve una gran pelea con el antiguo presidente y quizás futuro presidente". En ese preciso momento, el auditorio estalló en abucheos, mientras Biden se persignaba y decía simultáneamente: "Bendíceme, padre". Y renglón seguido, señaló: "Nunca he sido más optimista sobre el futuro de EEUU como lo soy hoy. Lo digo sinceramente. Como pueden ver, solo he vivido unos pocos años. Como 400". Su intervención fue calificada por algunos medios locales como "incoherente".Mientras, días pasados durante un discurso ante la Asociación Internacional de Bomberos en Washington, el inquilino de la Casa Blanca se quedó en silencio unos instantes al hablar sobre el cuadro de salud que le describió su equipo médico. "Me diagnosticaron que tenía un... de todos modos, tuvieron que quitarme la parte superior de la cabeza un par de veces para ver si tenía cerebro".Y esto, sólo por tomar las frases más recientes del mandatario norteamericano. Y más allá de que algunas de ellas caigan bajo el paraguas de las bromas, hay otra realidad que son las veces que Biden saluda a amigos invisibles, o que está hablando entre un grupo de gente, se da media vuelta y se retira sin más, como preguntándose qué está haciendo allí.La idea de refrescar estas frases, es porque este es el mismo señor que ahora está pidiendo en su país un presupuesto militar absolutamente desbocado por los tiempos que corren, desbocado por los resultados que han dado hasta el momento pese a ser cada año más abultado, y porque cuando lleguen las elecciones y haya que pasar raya, a ver si puede justificar el sacrificio del pueblo estadounidense, que es el que paga, mientras hay trenes que están descarrilando en el país y volviendo su medio ambiente apocalíptico.Biden: ¿acaba de perder las elecciones de 2024?El analista internacional Enrique Refoyo advierte que "la cuestión que tenemos aquí es desde el inicio del mes de febrero todos los acontecimientos de descarrilamientos de trenes, accidentes químicos en EEUU. El más conocido, el de New Palestine en Ohio, y cada vez uno tras otro. La cuestión es cómo al contribuyente estadounidense le va a sentar esta situación de: 'entregamos millones y millones y millones a Ucrania, y luego tenemos unas vías férreas que son de la época de Buffalo Bill"."Pues eso desde luego, es una apertura máxima para que un candidato contrario a Biden, es decir, Trump, aproveche eso para decir: 'estamos tirando el dinero en Ucrania, ¿para qué? ¿para que nuestras vías férreas sean de la época de Billy el Niño del salvaje oeste del siglo XIX? A lo mejor tenemos que empezar a invertir en nuestras propias infraestructuras, gastar el dinero del contribuyente estadounidense en EEUU y dejar de lanzarse a aventuras bélicas por ahí. Y esto, desde luego, para unas elecciones presidenciales en EEUU es un mensaje potentísimo", sentencia Refoyo.

