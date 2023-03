https://sputniknews.lat/20230312/bloomberg-la-india-no-violara-las-sanciones-occidentales-contra-el-petroleo-ruso-1136763411.html

'Bloomberg': la India no violará las sanciones occidentales contra el petróleo ruso

Las autoridades del Gobierno indio han solicitado a los bancos y comerciantes que se adscriban a las restricciones impuestas por los países del G7 contra la economía rusa, según fuentes que no quieren ser identificadas ya que la información no es pública.Las fuentes anónimas consultadas por Bloomberg subrayaron que la adhesión de Nueva Delhi al respeto a las sanciones no es oficial, sin embargo, India mantuvo recientemente un debate detallado con Estados Unidos y otros países del G7 al margen de la reunión del Grupo de los 20, y "parecen estar satisfechos con sus negociaciones", según una de las personas consultadas.El medio recuerda que tanto la India como China figuran como los principales compradores del petróleo ruso. Las importaciones de petróleo se han convertido en un factor clave en la estrategia del primer ministro de la India, Narendra Modi, para contener la inflación energética, valoró el medio especializado en finanzas.En tanto, desde la perspectiva rusa las ventas de crudo hacia el mercado del sur de Asia han devenido fundamentales, en un contexto donde las sanciones han obligado al país eslavo a diversificar sus rutas de suministro.Desde el 5 de diciembre de 2022, la Unión Europea dejó de importar petróleo procedente de Rusia, transportado vía marítima, e implantó junto con los países del Grupo de los Siete (G7) y Australia, un tope de 60 dólares al precio del crudo proveniente de Rusia.En respuesta a las restricciones, Rusia prohibió desde el 1 de febrero las exportaciones de petróleo a los países que adopten el límite a los precios.Además, el pasado 4 de febrero, los representantes permanentes de la UE aprobaron un límite de precios para los productos petrolíferos rusos. Se precisa que el primer límite máximo para los productos petrolíferos comercializados con descuento respecto al crudo, como el aceite combustible, sería de 45 dólares el barril; el segundo para los productos petrolíferos comercializados con precios superiores respecto al crudo, como el diésel o el queroseno, sería de 100 dólares el barril.Putin afirmó que las sanciones asestaron un serio golpe a toda la economía mundial y también señaló que Occidente tiene por objetivo empeorar la vida de millones de personas. Según él, contra Moscú se desató una agresión de sanciones sin precedentes orientada a aplastar a corto plazo la economía rusa, "a derrumbar la moneda nacional, el rublo, a través del robo de nuestras reservas de divisas y a provocar una inflación destructiva". Sin embargo, destacó, el plan de Occidente no tuvo éxito.

