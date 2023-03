https://sputniknews.lat/20230312/chisinau-es-escenario-de-una-nueva-protesta-masiva-contra-el-aumento-de-los-precios-1136753874.html

Chisináu, escenario de una nueva protesta masiva contra el aumento de los precios

CHISINÁU (Sputnik) — Los representantes de la oposición en Moldavia y del partido Sor salieron a las calles para participar en otra manifestación contra el... 12.03.2023, Sputnik Mundo

Las columnas de manifestantes comenzaron a moverse por el centro de la capital moldava, la marcha la encabezan los diputados de la facción parlamentaria Sor y los activistas civiles. Los manifestantes portan carteles que dicen: "Vergüenza", "Detener el aumento de los precios", "Queremos una vida digna" y "¡Que no nos tape la boca con la Fiscalía!". A Chisináu, según los organizadores del movimiento de protesta, llegaron representantes de todas las regiones de Moldavia, aunque muchos no pudieron arribar a la urbe, pues fueron detenidos por la policía en los accesos a la ciudad. En la víspera de la manifestación, la policía y los fiscales realizaron registros en muchas localidades, fueron detenidos representantes del partido Sor. Moldavia atraviesa una fuerte crisis energética. El Gobierno anterior, basándose en una decisión de la Comisión Nacional para las Emergencias, introdujo en otoño boreal pasado el régimen de riguroso ahorro de energía eléctrica. En particular, se fijaron determinados períodos de tiempo para apagar el alumbrado callejero en las horas nocturnas. La oposición moldava organiza protestas, en las cuales los manifestantes acusan a las autoridades de su incapacidad de resolver la crisis.

