La crisis ucraniana expuso "el lamentable estado de la defensa europea" y su dependencia de EEUU

Según la publicación, el conflicto en torno a Ucrania expuso el "lamentable estado de la defensa europea", ya que los países del continente "no invirtieron lo suficiente en sus fuerzas armadas en los últimos 20 años, y la poca financiación que destinó se centró en la creación de fuerzas para misiones humanitarias, de contrainsurgencia y antiterroristas lejos del continente".Como ejemplo, los autores del artículo pusieron las FFAA alemanas, que "solo tienen reservas de munición para unas pocas horas o días de combate". España, continuaron, así como Alemania, tiene más de 300 tanques Leopard, pero un tercio de ellos ya no está activo y se encuentra en gran parte en mal estado. En opinión de los periodistas, la responsabilidad de esta carencia de cantidades suficientes de artillería recae sobre todo en Occidente: la Unión Europea (UE), EEUU y la OTAN. "Como organización multilateral, la OTAN establece objetivos que espera que sus Estados miembros cumplan por sí solos, y nadie explicó cómo podría la organización cumplir colectivamente un objetivo tan ambicioso. E incluso los líderes europeos que están decididos a apoyar a Ucrania (...) no tienen el tipo de arsenales, cadenas de suministro, capacidades de producción y procedimientos de adquisición que requiere esta tarea", detalló.Mientras tanto, la base industrial de defensa europea se ha vaciado, y la causa fundamental, según la edición, es el bajo gasto europeo en defensa. "Pero un problema más amplio es que Europa no tiene un mercado común de defensa que satisfaga las necesidades de la seguridad europea. Lo que tiene son más de 25 pentágonos diferentes, cada uno con sus propias adquisiciones nacionales", precisó.Entre otras cosas, Foreign Affairs expresó que el sector europeo de la defensa también está sometido a la presión de EEUU. La industria militar estadounidense obtiene beneficios firmando contratos con la UE, lo que hace que los complejos europeos salgan perdiendo.En conclusión, se subraya que todas las fuerzas europeas utilizan equipos diferentes, lo que hace mucho más difícil que las fuerzas operen juntas. "Los europeos usan 29 destructores diferentes, 17 tanques o vehículos de transporte de tropas y 20 aviones de combate, frente a cuatro, uno y seis, respectivamente, en EEUU. Esto crea enormes lagunas en las capacidades, especialmente en transporte, reconocimiento y vigilancia, y defensa aérea. Corresponde a EEUU colmar estas lagunas, lo que significa que los ejércitos europeos siguen dependiendo de Washington incluso para las tareas militares más básicas", resumió.Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.Rusia envió notas de protesta a todos los países que suministran armas al país vecino. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

