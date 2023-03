https://sputniknews.lat/20230312/nuevos-avances-de-china-y-rusia-alarman-a-eeuu-en-materia-de-seguridad-1136755911.html

Nuevos avances de China y Rusia alarman a EEUU en materia de seguridad

Nuevos avances de China y Rusia alarman a EEUU en materia de seguridad

El Ejército chino despliega misiles de velocidad hipersónica a un ritmo que supone una amenaza creciente de ataques nucleares y convencionales contra EEUU... 12.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-12T19:13+0000

2023-03-12T19:13+0000

2023-03-12T19:13+0000

china

defensa

eeuu

seguridad

kinzhal

tsirkon

asia

rusia

🛡️ fuerzas armadas

🛡️ industria militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/109079/30/1090793076_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9ffee9c99202093799c14f6d2a937551.jpg

China desarrolló y puso en servicio varios tipos de misiles hipersónicos, incluidos los que maniobran hacia objetivos a más de cinco veces la velocidad del sonido para evitar ser detectados, afirmó el investigador jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, Paul F. Freisthler. Pese a los intentos del Pentágono de mantener el ritmo del país asiático, ahora EEUU es vulnerable a un ataque inesperado con misiles que son capaces de atacar sin ningún aviso prematuro, indicaron los funcionarios del ente. Los misiles hipersónicos podrían reducir el tiempo de ataque de largo alcance de 30 a 15 minutos, de acuerdo con la información presentada en el subcomité de Fuerzas Estratégicas de la Cámara de Representantes sobre el tema."En las dos últimas décadas, China ha avanzado espectacularmente en el desarrollo de tecnologías y capacidades de misiles hipersónicos convencionales y nucleares, mediante inversiones, desarrollo, pruebas y despliegues intensos y concentrados", declaró Freisthler citado por The Washington Times. El presidente del subcomité, el republicano de Colorado Doug Lamborn, también confirmó la preocupante situación para EEUU. De acuerdo con sus palabras, EEUU está atrás en el camino del desarrollo de misiles hipersónicos, y le preocupa que el país no haga lo suficiente para acortar la brecha. Hace hincapié en que otros países avanzan en este ámbito más rápido que EEUU.China construye en favor de su Ejército unos 21 túneles aerodinámicos que van a ser utilizados para probar misiles hipersónicos, lo que muestra la dimensión significativa del programa de misiles hipersónicos del país. Mientras tanto, el Pentágono, el Departamento de Energía y la NASA juntos cuentan con más de 20 túneles aerodinámicos, 14 de los cuales fueron construidos en la década de 1970 y pueden resultar obsoletos para probar y construir sistemas hipersónicos, prosiguieron los funcionarios.Asimismo, China no es el único oponente de EEUU que dispone de logros significativos en esta tecnología. Rusia también desplegó recientemente tres misiles hipersónicos, llamados Kinzhal y Tsirkon, así como una nueva variante del misil balístico SS-19, que puede volar a más de 24.000 kilómetros por hora.Rusia espera ampliar su arsenal de misiles hipersónicos estratégicos en los próximos años, desplegando planeadores hipersónicos, como el nuevo misil balístico intercontinental Sarmat. Añaden en el ente que Rusia elabora otro misil hipersónico aerotransportado de largo alcance X-95.

https://sputniknews.lat/20230308/wall-street-journal-eeuu-no-esta-listo-para-un-conflicto-con-china-o-rusia-1136589003.html

china

eeuu

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, eeuu, seguridad, kinzhal, tsirkon, asia, rusia, 🛡️ fuerzas armadas, 🛡️ industria militar, misil hipersónico