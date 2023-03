https://sputniknews.lat/20230312/tiroteo-en-hamburgo-que-tan-dificil-es-conseguir-un-arma-en-alemania--1136745485.html

Tiroteo en Hamburgo: ¿qué tan difícil es conseguir un arma en Alemania?

El tiroteo registrado en Hamburgo el pasado 9 de marzo abrió un debate en Alemania sobre los mecanismos internos de control armamentístico.

El atacante, identificado como Philipp F, de 41 años, perpetró el ataque con una pistola semiautomática Heckler & Koch P30, misma que obtuvo de forma legal en diciembre pasado, de acuerdo con el informe del gerente de operaciones policiales, Matthias Tresp.Con esta arma, ese hombre mató a siete personas que se congregaban en un centro de culto de los Testigos de Jehová (organización catalogada de extremista y prohibida en Rusia), entre ellos un menor no nato.El caso ha conmocionado a Alemania y reabrió un debate sobre el control de armas en el país, al grado que el Ministerio del Interior ya trabaja en una nueva regulación que incluiría el establecimiento de un nuevo requisito: un examen psicológico previo a la entrega de permisos de armas.No se trata de un debate nuevo, ya que en el último par de años han sucedido otros tiroteos que han puesto en duda la efectividad del control de armas de Berlín. En 2019, un neonazi disparó contra el político Walter Lübcke y en febrero de 2020 un atacante de extrema derecha asesinó a nueve personas, la mayoría de origen turco, en Hanau.¿Cómo funciona el control de armas en Alemania?Existen dos tipos de tarjeta: una de posesión de armas (Waffenbesitzkarte) y la licencia para posesión de armas (Waffenschein). En el caso de la primera, únicamente es para poseer armas y "transportarlas".La Wafenbesitzkarte especifica que las armas no deben estar cargadas y para mostrarlas en público se necesita guardarlas en un estuche cerrado, aunque la ley no precisa si el arma debe permanecer oculta.La Waffenschein permite usar el arma, pero únicamente se entrega en casos especiales en los que se pueda demostrar que un arma ayudará a que el solicitante se defienda mejor ante una situación en específico.Una variante de esta licencia, la Kleiner Waffenschein, se expide para armas menores como lanzabengalas, pistolas de aire o que disparen irritantes. Para conseguirla se debe cubrir el costo de un seguro obligatorio de 540 dólares.Asimismo, existe la licencia de caza (Jagdschein), la cual únicamente permite poseer armas de caza y usarlas con este propósito.Sin importar el permiso, en Alemania está prohibido poseer armas de guerra (excepto si se tratan de reliquias históricas) como rifles automáticos, ametralladoras, escopetas de corredera y algunas armas semiautomáticas.Para solicitar la licencia para posesión de armas se debe tener una edad mínima de 18 años, demostrar una "necesidad" y contar con un seguro de responsabilidad por daños personales y de propiedad de al menos 1,1 millones de dólares.Asimismo, se debe demostrar a las autoridades la "fiabilidad" necesaria, una "aptitud personal" y pasar un examen de "conocimiento especializado" en armas, en el que uno debe demostrar cuestiones técnicas y legales sobre las armas.La fiabilidad y aptitud personal las determina la Policía local, dependiendo en la zona en la que viva, y entre los requisitos que se deben cumplir para recibir el visto bueno están: En el caso de los solicitantes menores de 25 años, deben presentar una constancia o certificado expedido por alguna institución pública de salud o psicólogo que valide la "aptitud mental" del interesado.Estos mecanismos, en apariencia, no han sido suficientes para impedir ataques armados, ya que, de acuerdo con el reporte de la policía alemana, las autoridades visitaron sorpresivamente a Phillip F, en febrero, como parte de los rondines de vigilancia que se realizan para inspeccionar el estado de quienes cuentan con una licencia.Según el informe oficial, Phillip F se mostró amable, cooperativo con las autoridades y únicamente se detectó un delito considerado menor: tener una carga en el rifle que, posteriormente, usaría para perpetrar el tiroteo del 9 de marzo.

