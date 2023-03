https://sputniknews.lat/20230313/a-toda-costa-china-se-prepara-para-defender-sus-intereses-en-taiwan-1136784203.html

"A toda costa": China se prepara para defender sus intereses en Taiwán

A pesar de las crecientes tensiones en la escena mundial, China reitera su determinación de lograr una reunificación pacífica con Taiwán. No obstante, el... 13.03.2023, Sputnik Mundo

Es necesario aplicar la estrategia del Partido Comunista de China para resolver la cuestión de Taiwán, defender el principio de una sola China y adherirse al Consenso de 1992, entre Pekín y Taipéi, afirmó el presidente chino, Xi Jinping, en su primer discurso desde su elección para un tercer mandato. En la clausura de la primera sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional, indicó que "la reunificación completa de la patria es la aspiración común de todo el pueblo chino y el significado del renacimiento nacional". Se hace hincapié en el desarrollo pacífico de las relaciones entre las dos orillas del estrecho de Taiwán y la resistencia a la injerencia de fuerzas exteriores y a las actividades de los que socavan el proceso de la reunificación con Taiwán.El investigador del Instituto Chino de Estudios Internacionales, Shen Shishun, confía en que este mensaje del líder chino llegue a EEUU y a los países occidentales. En una entrevista con Sputnik, afirmó que las declaraciones del presidente Xi Jinping están en consonancia con el planteamiento de China de luchar por una solución pacífica de la cuestión de Taiwán "a toda costa". De acuerdo con su punto de vista, China mantiene una postura firme y busca resolver la tensión en torno del estrecho de Taiwán "con gran sabiduría". Cree que la determinación del Gobierno y el pueblo chinos contribuirán a enfrentarse a las fuerzas exteriores y las actividades separatistas que intentan establecer la "independencia de Taiwán". Recordó, que el ministro de Asuntos Exteriores, Qin Gang, declaró que en caso de que la cuestión de Taiwán no se resuelva de modo apropiado, las relaciones ente China y EEUU sufrirán graves trastornos. De ahí, Shen Shishun subraya la postulada firmeza de China en este asunto. Está seguro de que en la época de la sociedad de información, EEUU y otros Estados occidentales, que ahora intentan socavar la situación en el estrecho de Taiwán, captarán esta señal de los dirigentes chinos."En el futuro, independientemente de cómo cambie la suerte del mundo, China seguirá por el camino del desarrollo que ha elegido con firmeza y constancia. Nadie puede negar el derecho de China a sobrevivir y desarrollarse, ni impedir que complete la gran obra de la reunificación pacífica", concluyó Shen Shishun.Tras la sesión de la Asamblea Popular Nacional, el nuevo primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Li Qiang, aseguró que las autoridades del país trabajarán para que más taiwaneses quieran venir a desarrollar negocios en China continental. El restablecimiento de una cooperación a ambos lados del estrecho es una expectativa compartida por Pekín y Taipéi, agregó. El subdirector del Instituto Nacional de Investigación de Economía Mundial y Relaciones Internacionales E. M. Primakov de la Academia Rusa de Ciencias, Alexandr Lománov, en una entrevista con Sputnik señaló que China pretende resolver la cuestión de Taiwán en estrecha coordinación con el desarrollo del país y la coordinación de la seguridad.Al mismo tiempo, de acuerdo con su punto de vista, el posible escenario de una futura reunificación de la China continental con Taiwán adquiere una nueva dimensión en comparación con la que tenía hace 10-20 años. Las declaraciones del mandatario chino a lo largo de 'Dos sesiones' se centran en el principio de coordinar el desarrollo y los intereses de seguridad que se convierta en una nueva exigencia. "Los retos y amenazas a su seguridad se están volviendo tan complejos y graves que es necesario un equilibrio mutuo entre desarrollo y seguridad. No puede haber una estrategia de desarrollo que se persiga de forma aislada, sin abordar la seguridad integral de China", detalló. La seguridad integral china, continúa, está compuesta por la de exterior y la de interior, que concierne a la economía, la política y el desarrollo interno, entre otros. Esto incluye también los desafíos a los que China se enfrenta ahora debido a la creciente presión occidental y a la política de contención estadounidense. Según el experto, EEUU no cumple sus compromisos sobre Taiwán y socava así los intereses de China.Añade que existe un consenso político en EEUU tanto "a favor de presionar a China como de utilizar Taiwán como carta en el gran juego con China". Hace hincapié en las ideas de Li Qiang sobre las relaciones chino-estadounidenses y los lazos entre ambos lados del estrecho de Taiwán. A su parecer, estas ideas son constructivas, pero una gran cantidad de sus prepuestas "no pueden llevarse a la práctica unilateralmente, basándose únicamente en los esfuerzos de la parte china". Como consecuencia, se requiere un cambio de actitud estadounidense."A menos que EEUU tenga la misma voluntad creativa de asumir el marco por sí mismo y deje de utilizar a Taiwán como instrumento de presión sobre el continente, no se producirá ningún avance a mejor en las relaciones bilaterales", concluyó Lománov.

