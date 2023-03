https://sputniknews.lat/20230313/amlo-alista-campana-contra-propuesta-de-republicanos-es-mas-seguro-mexico-que-eeuu-1136789162.html

AMLO alista campaña contra propuesta de republicanos: "Es más seguro México que EEUU"

AMLO alista campaña contra propuesta de republicanos: "Es más seguro México que EEUU"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que es más seguro viajar a su país que a Estados Unidos. El mandatario recordó que este lunes 13... 13.03.2023, Sputnik Mundo

Durante su conferencia de prensa diaria, López Obrador fue cuestionado por las alertas de viaje emitidas por las autoridades estadounidenses, donde solo señalan que los estados de Yucatán y Campeche son seguros para los turistas.López Obrador consideró que los comentarios sobre la inseguridad en México son parte de una campaña contra su Gobierno por parte de los legisladores conservadores estadounidenses.AMLO: Legisladores republicanos actúan con alevosíaAcerca de los comentarios de los políticos republicanos Roger Marshall, Rick Scott y Dan Crenshaw, que han buscado que el Gobierno estadounidense declare a los carteles del narcotráfico como terroristas y que el Ejército de EEUU intervenga en el país latinoamericano, López Obrador apuntó que se hará una campaña en Washington para dar su versión de los hechos."Hoy va a estar en Washington el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reunido con los cónsules para [comunicarle] a los mexicanos que viven y trabajan ahí, y a todos los latinoamericanos y estadounidenses, de la manera alevosa y prepotente en que actúan esos legisladores e informar de los que estamos haciendo, de que es falso que no estemos nosotros atendiendo el problema", destacó.El presidente mexicano afirmó que, si no se tomaran acciones de combate contra la delincuencia como las que implementa su Gobierno, "México sería un infierno porque estaría en manos de la delincuencia de cuello blanco y la organizada. Habría, como lo hubo en el tiempo de [Felipe] Calderón, un narcoestado, pero ya no existe en el país. Hay una auténtica democracia. El Gobierno es del pueblo, no de las élites, no de las mafias económicas o políticas. Esa es la diferencia ahora", reiteró.Durante la semana pasada, López Obrador aseguró que no permitirá que las Fuerzas Armadas de EEUU o cualquier otra nación intervengan en México."De una vez fijamos postura. No vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y, mucho menos, que intervengan Fuerzas Armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio", declaró el 9 de marzo.

