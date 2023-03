https://sputniknews.lat/20230313/asi-es-como-funciona-el-capitalismo-biden-descarta-rescatar-a-los-inversores-de-bancos-en-quiebra-1136791214.html

"Así es como funciona el capitalismo": Biden descarta rescatar a los inversores de bancos en quiebra

"Así es como funciona el capitalismo": Biden descarta rescatar a los inversores de bancos en quiebra

Los directivos de los bancos en quiebra serán despedidos y tendrán que rendir cuentas, señaló el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante un discurso... 13.03.2023, Sputnik Mundo

El mandatario cargó con fuerza contra los inversores de los bancos norteamericanos en quiebra, señalando que no tendrán respaldo de su gobierno; sin embargo, aseguró que el sistema bancario del país sigue siendo sólido y expresó su confianza en que los contribuyentes de EEUU no sufran pérdidas por los problemas de las entidades de crédito quebradas.Al mismo tiempo, el mandatario advirtió que los inversores en los bancos quebrados perderán su dinero porque sabían lo que hacían.Biden enfatizó en que "así es como funciona el capitalismo", sin embargo, cuando se le consultó si podía prometer que el país no sufrirá una reacción en cadena con la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, no respondió la pregunta y abandonó la sala en silencio, cerrando la puerta tras de sí.Los reguladores de California cerraron Silicon Valley Bank el 10 de marzo, esta es la mayor quiebra de un banco estadounidense desde la crisis financiera de 2008. El colapso de SVB estuvo relacionado con un aumento de los diferenciales de la Reserva Federal estadounidense, que provocó una depreciación de los activos en los balances de muchas instituciones financieras.En este contexto, el mandatario agregó que solicitará al Congreso que revise y fortalezca las leyes bancarias que fueron relajadas por la Administración anterior, "para asegurarse de que la crisis del 2008 no vuelva a ocurrir".Según la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, las pérdidas acumuladas de los bancos en 2022 alcanzaron los 620.000 millones de dólares. Además, las autoridades han cerrado el gran banco neoyorquino Signature Bank por riesgos sistémicos.

