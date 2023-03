https://sputniknews.lat/20230313/brasil-no-se-olvida-de-paraguay-como-socio-regional-clave-1136795850.html

El hecho de que el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no hubiera visitado Asunción en una breve gira el mes pasado que sí incluyó a Argentina y Uruguay había generado recelo y suspicacias en Paraguay. Pero las dudas sobre el interés de Brasilia en sus relaciones con la administración de Mario Abdo Benítez se disiparon luego de que el canciller brasileño Mauro Vieira viajara la semana pasada a la capital paraguaya y allí anunciara la invitación de Lula al G20, que también incluyó a Uruguay. La visita de Vieira fue "una reunión importante para Paraguay, porque desde hace un tiempo, cuando Lula visitó a Alberto Fernández en Argentina e hizo una breve reunión en Uruguay, la sociedad paraguaya y algunos medios se mostraron disconformes con el hecho de que Lula no priorizara a Paraguay; entonces esta visita del canciller le otorga importancia a la relación con Paraguay y lo pone en el lugar que sin duda tiene", afirmó a Sputnik la analista internacional paraguaya Julieta Heduvan. En la misma sintonía, el excanciller paraguayo (2006-2008) y economista Rubén Ramírez Lezcano indicó a Sputnik que esa reunión confirmó que Brasil "le otorga prioridad a las relaciones con Paraguay". Por su parte, Heduvan, coordinadora en Paraguay de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, sostuvo que la invitación de Lula "muestra la importancia que tiene Asunción en la integración regional para Brasil". "Para Paraguay, el hecho de ser invitado al G20 de la mano de Brasil lo pone en una posición interesante porque al ser un país pequeño, tal vez no tendría acceso. Para Paraguay, quien entiende que la integración regional es fundamental para elevar su voz, el hecho de que Brasil ya desde ahora lo invitó a este evento tan importante es un hecho relevante", agregó. Uno de los medios paraguayos que criticó la omisión de Lula en su gira regional fue el portal Hoy, que el 7 de enero publicó una nota titulada "Invitado por Lacalle Pou, Lula irá a Uruguay; en Paraguay no dicen nada". Mientras, el excanciller paraguayo (2001-2003) José Antonio Moreno Ruffinelli publicó en su cuenta de Twitter el 23 de enero: "Para todos los que pensaban que Lula es el gran amigo del Paraguay, vean su primera gira por la región: Paraguay no figura. Sí Argentina y Uruguay". Resultados de la reunión En Asunción, Vieira dialogó con su par paraguayo Julio César Arriola sobre las tarifas de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú y sobre la construcción de puentes y corredores bioceánicos. Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre el comercio bilateral y analizaron vías para impulsar la cooperación en el área de seguridad y en el combate al crimen transnacional. Heduvan destacó la importancia de este encuentro, señalando que ambos países "comparten muchos intereses en común, tienen muchos proyectos de infraestructura en marcha [y] comparten muchas cuestiones de negocios y comercio". Para Ramírez Lezcano, entre los dos gobiernos hay una "coincidencia plena" en que se deben generar todas las condiciones para que la integración económica y comercial sea más fluida. Asimismo, sostuvo que Brasil es consciente del rol de Paraguay en materia de integración por su "condición geopolítica" y por ser un "centro de producción y distribución estratégico". "En Paraguay pueden converger una serie de programas y proyectos de integración de cadenas productivas que permitan un mejor acercamiento entre las empresas y un espíritu de competitividad regional y global (…) Hay una gran actividad desde la perspectiva regional en este tiempo. Son gestos muy importantes que señalan que la integración regional vuelve a estar en un enfoque más constructivo en este momento", opinó. Elecciones Antes de regresar a Brasil, Vieira sostuvo reuniones con los candidatos presidenciales Santiago Peña (oficialista Partido Colorado) y Efraín Alegre (opositor Concertación Nacional), quienes de acuerdo con las encuestas son los que tienen más chances de ganar las elecciones generales del próximo 30 de abril. Ramírez Lezcano indicó que el canciller brasileño buscó en estos encuentros hacer una revisión de la agenda bilateral para garantizar "cierta protección" ante un cambio de administración en Asunción. Esto sucede porque Paraguay es un "interlocutor muy importante", ya que su política exterior históricamente siempre fue "desideologizada", explicó. El excanciller consideró que Brasil y Paraguay buscan trascender los gobiernos y seguir con la política de Estado que se venía implementando en materia de relaciones internacionales. Igualmente, Heduvan opinó que las reuniones del canciller brasileño con los candidatos presidenciales paraguayos indican que ambos países procuran a mantener una "relación estrecha" pese a todo.

