Contundente réplica de Bolivia a EEUU por su agresiva posición sobre el litio

El Gobierno del país sudamericano respondió a la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson. En otro orden, abordamos las repercusiones mundiales de la quiebra del Silicon Valley Bank. Estas y más noticias en 'En órbita.'

El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Franklin Molina, criticó las recientes declaraciones de la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson.La militar advirtió por los riesgos de la extracción de litio en Bolivia, Argentina y Chile por parte de "rivales estratégicos" de Washington, en particular China. Y enfatizó que 60% del litio de todo el mundo se concentra en esos tres países."La región está llena de recursos, me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios que lo aprovechan, aparentando invertir cuando en realidad extraen", dijo la funcionaria.Molina acusó a la funcionaria de "desconocer la realidad de América Latina, utilizando hasta unos términos tan agresivos como 'patio trasero'".A criterio del entrevistado, miembro del partido oficialista hoy en el poder con la presidencia de Luis Arce, "Bolivia no va a aceptar ningún tipo de injerencia, intromisión e imposición ni de EEUU ni de ningún otro país".El diputado resaltó que la nación podrá reafirmar sus relaciones bilaterales con el país que considere necesario.Este año, Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) firmó un acuerdo con el consorcio chino CBC para la implementación de dos complejos industriales en salares de Potosí y Oruro.El expresidente boliviano, Evo Morales (2006-2019), condenó el mensaje de Richardson, al considerar que América Latina "no es colonia" de EEUU."Repudiamos las amenazas de la Jefa del Comando Sur que repite el interés depredador de su país sobre el 'triángulo del litio' en Bolivia, Argentina y Chile", tuiteó el líder político.El diputado del MAS recordó la historia de extractivismo de recursos naturales en América Latina, a favor de los grandes imperios."Los países de la región se han caracterizado por ser exportadores de recursos, como los hidrocarburos, minería o litio, y fueron considerados colonias. Mucha riqueza ha sido extraída para potenciar el monopolio de potencias", opinó el diputado.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— en Colombia, el presidente Gustavo Petro, rechazó la violencia durante el paro minero de Bajo Cauca (Antioquia). Acusó al grupo narcocriminal Clan del Golfo de romper el cese el fuego.Conversamos con Luis Celis, sociólogo y asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación.En otro orden, el grupo HSBC adquiere la subsidiaria británica del Silicon Valley Bank (SVB).El colapso del SVB se convirtió en la mayor quiebra bancaria en EEUU desde la crisis financiera de 2008. "El sistema bancario del país es seguro", declaró el presidente Joe Biden.En Uruguay, En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

