Corea del Norte muestra su firmeza ante las maniobras conjuntas de Corea del Sur y EEUU | Fotos

Corea del Norte muestra su firmeza ante las maniobras conjuntas de Corea del Sur y EEUU | Fotos

El primer lanzamiento de misiles de crucero desde un submarino por Corea del Norte representa una respuesta a los ejercicios de Corea del Sur y EEUU, así como... 13.03.2023, Sputnik Mundo

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0d/1136779089_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_46872a66ccff5029c77894647b20e4da.jpg

Corea del Norte informó de que el submarino bautizado como 8.24 Yongung (Héroe del 24 de agosto) efectuó un lanzamiento de dos misiles de crucero estratégicos desde el mar de Japón al amanecer del 12 de marzo. El profesor asociado de la Universidad de Estudios Norcoreanos de Corea del Sur, Kim Dong-yup, declaró a Sputnik, que, por primera vez, se confirmó que el misil de crucero norcoreano fue lanzado desde un submarino. Hasta el momento, Corea del Norte efectuaba lanzamientos de misiles balísticos de combustible sólido Pukguksong-1 y de así llamados minimisiles balísticos lanzados desde un submarino (o SLBM por sus siglas en inglés), que representan una versión modificada para submarinos del misil balístico táctico de corto alcance KN-23. Al mismo tiempo, un misil SLBM Pukguksong-3 fue lanzado solo desde una barcaza sumergida, lo que constituyó otro tipo de lanzamientos. El experto subraya que, aunque se trata del primer lanzamiento de un misil de crucero desde un submarino, se afirma que no es un lanzamiento de prueba sino de ensayo. Por tanto, Kim Dong-yup no considera que Corea del Norte demostró una nueva arma, sino un misil de crucero mejorado lanzado desde un submarino, aunque hasta ahora ha sido lanzado solo desde tierra.Haciendo hincapié en la foto proporcionada por La Agencia Telegráfica Central de Corea (KCNA), el experto detalla que en sentido estricto Corea del Norte no efectuó un lanzamiento desde debajo del agua, sino desde un punto apenas sumergido. "Los misiles de crucero pueden lanzarse desde un estado submarino a partir de cierta profundidad, pero no parece que [Corea del Norte] lo haya alcanzado todavía. Quizá con un lanzamiento así, el submarino se revelaría y tendría problemas de supervivencia", detalló Kim Dong-yup.La KCNA indicó que el misil de crucero voló 1.500 kilómetros de longitud entre 7.563 y 7.575 segundos en órbitas de vuelo con forma de ocho hasta el objetivo en el mar de Japón. De acuerdo con el experto, esto significa que los misiles norcoreanos podrían llegar no solo al territorio continental de Japón, sino también a Okinawa, donde se encuentran las bases estadounidenses. Se añade así que, dependiendo del alcance de los submarinos de Corea del Norte, la base principal de los equipos estratégicos estadounidenses utilizados en ejercicios conjuntos con Corea del Sur, Guam, podría también estar al alcance.Esta prueba puede considerarse como una respuesta a las maniobras conjuntas de Corea del Sur y EEUU, la forma de la disuasión ampliada, así como una respuesta a la cooperación militar entre la República de Corea, EEUU y Japón, agregó Kim Dong-yup.La V reunión ampliada del VIII Comité Militar Central del Partido del Trabajo de Corea "discutió y adoptó las medidas prácticas más importantes para un uso más eficaz, potente y ofensivo de la fuerza de disuasión bélica" en respuesta a las "maquinaciones hasta el límite" de EEUU y Corea del Sur para "desatar la guerra". Además, en la misma reunión se habló de enviar militares norcoreanos a trabajar y construir para acelerar el desarrollo rural. Por lo tanto, de acuerdo con el experto, la demostración de las nuevas armas puede ser también una señal para los propios norcoreanos."La demostración de las nuevas armas, que pueden proporcionar un poderoso efecto disuasorio al suplir la escasez de personal militar, que es la principal mano de obra, es también, en mi opinión, una señal al público nacional para eliminar los motivos de agitación en materia de seguridad y garantizar la cohesión", resumió Kim Dong-yup.Corea del Sur y EEUU realizarán del 13 al 23 de marzo un ejercicio conjunto Freedom Shield, que será el ejercicio de puesto de mando simulado por ordenador más largo de la historia de la alianza. Al mismo tiempo tendrá lugar un ejercicio de campo Warrior Shield. Según se informa, se está negociando la participación en el ejercicio de un portaviones de propulsión nuclear de clase Nimitz y de un submarino de propulsión nuclear estadounidense. El 6 de marzo comenzó el primer ejercicio del año de las fuerzas aéreas de EEUU y Corea del Sur, denominado Buddy Wing, que está previsto que se celebre nueve veces en un año. Aquel día, los aliados celebraron ejercicios conjuntos de las fuerzas aéreas con la participación de bombarderos estratégicos estadounidenses B-52H capaces de transportar armas nucleares; anteriormente, el 3 de marzo tuvo lugar un ejercicio similar en el que participó un bombardero estadounidense B-1B. Corea del Norte critica duramente estas acciones de Seúl y Washington. Kim Yo-jong, la jefa adjunta del Departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea y hermana del líder del país asiático, Kim Jong-un, declaró que algún intento de Estados Unidos de derribar un misil intercontinental de Corea del Norte durante sus ensayos constituiría una declaración de guerra.

