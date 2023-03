https://sputniknews.lat/20230313/cuales-son-las-consecuencias-de-las-quiebras-bancarias-en-eeuu-1136781153.html

¿Cuáles son las consecuencias de las quiebras bancarias en EEUU?

¿Cuáles son las consecuencias de las quiebras bancarias en EEUU?

En los últimos días, la quiebra de tres bancos — el banco estadounidense Silicon Valley y el posterior cierre de Signature Bank y del banco Silvergate— fue el... 13.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-13T12:31+0000

2023-03-13T12:31+0000

2023-03-13T12:37+0000

economía

eeuu

quiebra

📊 encuestas

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0d/1136781285_0:138:2730:1674_1920x0_80_0_0_52da97aea82ad9b691e9a1c99cf0842d.jpg

El 8 de marzo se anunció el cierre de Silvergate, un banco estadounidense orientado a la criptomoneda.Asimismo, el 10 de marzo Silicon Valley Bank (SVB) of California anunció su quiebra. Ese día, SVB Financial Group presentó un informe ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos —SEC, por sus siglas en inglés— anunciando el cierre de su filial Silicon Valley Bank. El banco era uno de los prestamistas más destacados de las start-ups estadounidenses, así como de las empresas informáticas y sanitarias, y ocupaba el puesto 16 por activos en el país.Además, el 12 de marzo de 2023, el Departamento del Tesoro de EEUU hizo una declaración conjunta con el Sistema de la Reserva Federal (FED) y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, según la cual el regulador del estado de Nueva York decidió cerrar Signature Bank para eliminar los riesgos sistémicos. Según la declaración de los organismos y reguladores estadounidenses, se supone que los accionistas de SVB Financial Group y Signature Bank, así como determinados tenedores de títulos de deuda no garantizados, no serán reembolsados.¿Cuáles son las consecuencias de las quiebras de grandes bancos en EEUU?

2

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, quiebra, 📊 encuestas, 📈 mercados y finanzas, опросы