El papa Francisco pide la paz como obsequio con motivo del decenio de su pontificado

ROMA (Sputnik) — El papa Francisco en el día del decenio de su pontificado declaró que el obsequio más anhelado por él sería la paz. 13.03.2023, Sputnik Mundo

Al responder a la pregunta de qué obsequio quisiera recibir con motivo del decenio de estar a la cabeza de la Iglesia católica, el pontífice dijo: "La paz, se necesita la paz", según el portal Vatican News. El arzobispo de Buenos Aires, cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, de 76 años, fue elegido como cabeza de la Iglesia católica por la votación que se celebró entre el 12 y el 13 de marzo de 2013 en la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, siendo nombrado el papa número 266. Por primera vez en la historia de la Iglesia católica romana, un no europeo y jesuita asumía el pontificado y tomaba el nombre papal de Francisco, también por primera vez. Durante los primeros diez años de su servicio pontifical, Francisco llevó a cabo la reforma de la Curia Romana y logró la aprobación de la nueva Constitución apostólica, Praedicate Evangelium, que establece que "el papa, los obispos y otros sacerdotes no son los únicos que pueden predicar en la Iglesia", con lo que se abrió acceso a las estructuras de la Curia Romana para los laicos, incluidas las mujeres. Un período notable de la actividad de Francisco fue la pandemia del coronavirus. A finales de marzo de 2020, todo el mundo pudo ver un video en que el pontífice aparecía rezando en solitario bajo la lluvia en la plaza de San Pedro, pidiendo a la Virgen el fin de ese mal. Durante el último año, el papa lanzó numerosos llamamientos debido a la escalada del conflicto en torno a Ucrania, expresando el deseo de visitar tanto ese país como Rusia, así como expresó su preparación para contribuir al logro del cese de las hostilidades. El pontífice, de 86 años, sufre fuertes dolores en la articulación de una rodilla, por lo que se ve obligado a usar una silla de ruedas. En 2021, lo operaron por un problema del intestino. El estado de su salud originó rumores sobre su posible dimisión, como la de su antecesor, el pontífice Benedicto XVI. El propio Francisco, tras ser elegido para ocupar el trono papal, informó que firmó un documento sobre su posible renuncia al pontificado si el estado de su salud empeora seriamente. Pero hace un mes Francisco anunció que no piensa irse y considera que el servicio pontifical es vitalicio.

