El Tesoro de EEUU respaldará los fondos depositados en el quebrado Silicon Valley Bank

Se anuncia que los depositantes tendrán acceso a todo su dinero a partir del 13 de marzo y que ninguna pérdida asociada a la resolución del Silicon Valley Bank... 13.03.2023

Una nota de prensa firmada por el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) de Estados Unidos, informa que "la secretaria [del Tesoro de EEUU] Yellen ha aprobado medidas que permiten a la FDIC completar la resolución del Silicon Valley Bank, de Santa Clara, California, de forma que se proteja plenamente a todos los depositantes"."Hoy estamos tomando medidas decisivas para proteger la economía de EEUU mediante el fortalecimiento de la confianza pública en nuestro sistema bancario. Este paso garantizará que el sistema bancario de EEUU continúe desempeñando sus funciones vitales de proteger los depósitos (...)", añade la nota de prensa."Cualquier pérdida que sufra el Fondo de Seguro de Depósitos en apoyo de los depositantes no asegurados se recuperará mediante un gravamen especial sobre los bancos, tal como exige la ley", estipula el comunicado.Sin embargo, los accionistas y algunos acreedores no garantizados no quedarán protegidos. La alta dirección de Silicon Valley Bank también será destituida.En el mismo documento, los reguladores anunciaron el cierre de otro banco, el Signature Bank, fundado en 2001 y con sede central en Nueva York. "Todos los depositantes de esta institución serán reintegrados. Al igual que con la resolución de Silicon Valley Bank, el contribuyente no correrá con pérdidas", precisan.En una entrevista difundida este domingo por la señal CBS, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quiso llevar tranquilidad a la población diciendo que había estado trabajando todo el fin de semana con las instituciones reguladores para crear "políticas apropiadas que respondan a la situación y resolver las necesidad de los depositarios".La funcionaria añadió que los problemas del Silicon Valley, que hace menos de una semana anunciaba que buscaba recaudar 2.500 millones de dólares para tapar un agujero en su balance y dos días después se declaraba en quiebra, "no crearán contagios en otros [bancos] que son sólidos.

