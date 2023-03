https://sputniknews.lat/20230313/hay-mas-democracia-en-mexico-que-en-eeuu-y-que-amlo-lo-diga-es-un-gran-servicio-a-la-causa-1136707754.html

"Hay más democracia en México que en EEUU y que AMLO lo diga es un gran servicio a la causa"

En las últimas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que hay más democracia en México que en Estados Unidos

El diario The New York Times informó que la embajada de Estados Unidos en México envió un reporte a Washington asegurando que este plan en materia política-electoral afecta la democracia del país.Las fuentes consultadas por el medio precisaron que el Gobierno de Estados Unidos observa una ventaja mínima en una posible confrontación con López Obrador, por lo que consideran que las instituciones del país puedan actuar ante la situación.Ante esta premisa, expertos como Helena Varela, doctora en ciencia política por la Universidad Autónoma de Madrid; Francisco Valdés Ugalde, doctor en la misma disciplina por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y César Morales, politólogo egresado de la Universidad de Chicago, detallaron para Sputnik cuál es el estado actual de la democracia en México, Estados Unidos y América Latina.El pulso democrático en la regiónHablar de democracia en México y América Latina es un fenómeno complejo debido a los cambios que constantemente se dan en la región. Para entenderlo mejor, Valdés Ugalde hizo una breve remembranza de cómo ha evolucionado el concepto en los últimos años."La problemática más importante de la democracia en los países que transitaron a ella en la década de 1980 en adelante, o incluso un poco antes, es que desarrollaron sistemas electorales democráticos; mejoraron su sistema de partidos políticos y la competencia entre ellos; la capacidad de los ciudadanos para expresarse y organizarse políticamente para transmitir sus intereses, y también se llegó insistentemente la práctica de incluir nuevos derechos", comentó. "Esto es normal pero, al mismo tiempo, no se modificó suficientemente el Estado y el ejercicio del poder con la [transición]", abundó. Con eso surgió una contradicción de larga data, con consecuencias como el desapego, la desilusión ante los temas políticos y reacciones autoritarias.En este mismo tenor, Varela declaró que además existe una fuerte desconfianza de la gente hacia la política en América Latina."Hemos desarrollado sistemas democráticos donde nos hemos centrado mucho en la parte procedimental y en el diseño de instituciones que posibiliten la elección libre de quienes van a ser las personas gobernantes. No nos hemos centrado tanto en el cómo se va a gobernar y, sobre todo, para qué queremos una democracia. Pareciera que con el hecho de celebrar elecciones esto tiene que funcionar", afirmó.Pero, de acuerdo con la experta, ocurre lo contrario; ya no basta con solo preocuparse por los comicios locales, estatales o federales. Ahora se requiere pensar para qué se desea una democracia o buscar alternativas a ella.Un nuevo paradigmaPara Morales, en América Latina y el mundo está ocurriendo una erosión democrática, es decir, un retroceso en el tema. Anteriormente, solo se decía que países como Venezuela pasaban por ello, pero en la actualidad Estados Unidos y el continente europeo están en el centro del debate.A esto se suma también la polarización afectiva existente desde el Gobierno de Donald Trump, donde las personas comenzaron a rechazar a otras no por sus ideales, sino por cuestiones emocionales.La comparación entre México y EEUUVarela reflexionó sobre los dichos del presidente de México, donde lo primero que tomó como base fue qué entendemos por democracia.Esto se debe a los diversos problemas que enfrentan los ciudadanos estadounidenses, como las limitaciones a acceder a servicios de salud pública, que el gobierno pondere la seguridad ante la libertad o el poder que tiene la oligarquía en la nación.La experta hizo énfasis en que en México aún no existe un desarrollo democrático pleno debido, en parte, a la falta de continuidad en las exigencias a los nuevos gobiernos durante todos los sexenios.López Obrador "nos está hablando de una manera distinta del ejercicio del poder. Sí nos indica que, en determinados momentos, va contra los intereses de digamos de lo que él llama las oligarquías y de aquellos que estaban muy arraigados en el sistema, pero no estoy convencida de que esto suponga una democratización plena de la vida política", detalló.Valdés Ugalde indicó que coincide con lo mencionado por López Obrador acerca de que existe un gobierno más democrático en el territorio mexicano que en Washington."[Estoy de acuerdo con él] en el sentido de que hay más democracia en México que en Estados Unidos porque contamos con un mucho mejor sistema electoral. Tenemos [al Instituto Nacional Electoral] que funciona muy bien y que nos costó trabajo construir; ha resultado ser uno de los mayores logros que ha tenido la democracia mexicana", dijo.No obstante, el también autor de Ensayo para después del naufragio (Debate, 2023) subrayó que el mandatario mexicano se contradice en esta premisa con la reforma electoral recién aprobada."Él [piensa] que hay que deshacer [al INE] con el 'Plan B', que implica desarmar y debilitar muchísimo a la institución electoral, con lo cual nuestro derecho a participar en elecciones, en partidos políticos y a que nuestros votos cuenten, también son derechos que se aminorarán. Creo que es una contradicción que tiene", comentó.Mientras tanto, Morales mencionó que las declaraciones del presidente de México están más enfocadas en aspectos políticos que en acciones, aunque tiene un entramado detrás."Está hablando para su audiencia. No está haciendo política y tampoco es un experto en relaciones internacionales, pero creo que sí apunta hacia algo muy interesante, que tiene qué ver con el éxito del populismo, incluido el del propio López Obrador", estimó. "Desde mi punto de vista, lo que llamamos populismo es una reacción recurrente en la historia, y diría casi inevitable, a una realidad. La mayoría de los gobiernos del mundo se adhieren a los principios democráticos, pero al mismo tiempo el pueblo no gobierna en ningún sitio. Para mí, es una respuesta al hecho de que sin una mínima igualdad económica [como ocurre en México y EEUU], la igualdad política que establece esta idea de que un voto tiene igual valor para cada ciudadano, se convierte en ficción", ponderó.Agregó que el hacer una fuerte separación entre la oligarquía y el pueblo, aunque sea a nivel discursivo, tal y como lo realizó el presidente mexicano, es un "gran servicio a la causa democrática".

