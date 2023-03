https://sputniknews.lat/20230313/la-razon-secreta-del-suministro-de-armas-de-la-otan-a-ucrania-1136776902.html

La razón secreta del suministro de armas de la OTAN a Ucrania

La razón secreta del suministro de armas de la OTAN a Ucrania

Hay razones ocultas que tendrían EEUU y la OTAN para financiar la guerra en Ucrania y enviarle armamento por miles de millones de dólares, asegura Roger Smith... 13.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-13T15:53+0000

2023-03-13T15:53+0000

2023-03-13T15:53+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 suministro de armas a ucrania

eeuu

ucrania

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0d/1136775925_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_94bef08421eb1b1a0a9ff8a3451799db.jpg

Smith precisó que desde el 24 de enero de 2022 al 15 de enero de 2023 se han destinado un total de 76.800 millones de dólares, de los cuales 46.600 millones de dólares han tenido fines militares.El monto con fines bélicos, es comúnmente representado por armas que fueron compradas décadas atrás, detalló. Es ahí donde hay un punto importante, manifiesta el autor. El armamento en servicio luego de 20 años debe ser desmilitarizado y eliminado, lo que conlleva un sustancial costo para EEUU y sus aliados.De esta manera, los países que conforman la OTAN al donar sus armas viejas y a punto de ser desmilitarizadas evaden pagar lo que puede ser considerado por ellos una pérdida de dinero. Aunque no es posible hacer estimaciones exactas, Smith, expone un ejemplo real, el que hace referencia a la compra de armas químicas durante la Guerra Fría y su posterior desmilitarización, que fue expuesto en un informe de 1985. En el texto, se establece que los costos totales de producción de tres sistemas binarios durante ocho años fueron de 2.749 millones de dólares y los gastos de eliminación correspondieron a 1.700 millones de dólares.De esta manera, el columnista extiende el análisis al margen que tiene que ver con la entrega de armas a Ucrania, y plantea que es probable que su eliminación hubiese significado para los países de la alianza 35.000 millones de dólares. No obstante, Smith advierte que esta puede ser una sobrestimación, puesto que la eliminación de armas químicas es más costosa que en el caso de las armas convencionales que ha recibido Ucrania.Conforme a lo anterior, el columnista sostiene que el suministro de armamento a Ucrania desde el punto de vista de los países occidentales ha sido algo razonable, cuando existían vastas reservas de municiones a punto de caducar. No obstante, EEUU y la OTAN se han quedado sin estos excedentes de munición.Asimismo, concluye que el contexto político actual al interior de la alianza evidencia que no hay un interés de continuar apoyando a las fuerzas ucranianas, dado que en realidad creará nuevos costos para la producción de nuevas armas en lugar de evitar los costos de la desmilitarización de las armas antiguas.

https://sputniknews.lat/20230313/politico-la-alianza-entre-eeuu-y-ucrania-se-esta-resquebrajando-1136763210.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 📰 suministro de armas a ucrania, eeuu, ucrania, otan