Las celebridades en la alfombra de la 95 edición de los Óscar

El gran espectáculo de los premios Óscar se retransmitió en más de 200 países. Como siempre, los vestidos de las estrellas fueron el centro de todas las... 13.03.2023, Sputnik Mundo

La 95 ceremonia de los premios de la Academia se celebró el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La película Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once), dirigida por Daniel Scheinert y Dan Kwan, ganó siete estatuillas.Las estrellas en la alfombra de color champán en la galería de fotos de Sputnik.

