Lula propone un programa para incentivar producción y legalizar tierras de indígenas | Foto

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente de Brasil, Lula da Silva, llamó a pensar en un programa que promueva la producción agrícola y legalice las tierras de... 13.03.2023, Sputnik Mundo

américa latina

indígenas

brasil

luiz inacio lula da silva

sociedad

Sostuvo que la sociedad brasileña está "tomando conciencia" de que los indígenas no están ocupando tierras, más bien es lo contrario. De hecho, afirmó Lula, los pueblos indígenas ocupan apenas el 14% de un territorio nacional que alguna vez fue completamente suyo. "En la medida en que los indígenas tengan un incentivo para producir, producirán como cualquier otro que vive de la tierra. Volvamos a Brasilia y hablemos con los ministros, porque si tenemos dinero para financiar la agricultura, ¿por qué no hay dinero para las plantaciones de los indígenas?", agregó. El presidente participó este lunes de la 52ª Asamblea General de los Pueblos Indígenas de Roraima, en la tierra indígena de Raposa Serra do Solen.

