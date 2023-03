https://sputniknews.lat/20230313/quiere-eeuu-boicotear-a-iran-y-arabia-saudi-1136807719.html

El acuerdo entre Teherán y Riad de retomar las relaciones diplomáticas y comerciales inquieta a Washington, consciente de la importancia de la región de Asia Occidental.

¿Quiere EEUU boicotear a Irán y Arabia Saudí? ¿Quiere EEUU boicotear a Irán y Arabia Saudí?

EEUU pierde influencia en Medio Oriente e intenta reforzar su incidencia en la región. Para ello, cuestiona el compromiso de Irán con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí.Riad y Teherán avanzan en dejar de lado siete años de enemistad, al firmar el viernes 10 de marzo un acuerdo que retoma los lazos entre ambas naciones tras años de hostilidad."El acercamiento entre ambas naciones es importante para cada uno de los pueblos, y reanudará en beneficios para la región ante la revalorización de los acuerdos de cooperación que estaban paralizados", dijo a Telescopio el académico Martín Martinelli, Doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales (CLACSO)."Esto debería bajar las tensiones a las cuales fueron inducidos", agregó el entrevistado.En tanto, Washington no oculta su escepticismo, ante un importante avance que incluye temas relacionados con el comercio, la economía y la inversión."EEUU ve cómo se van gestando cambios en las placas tectónicas a nivel mundial. Querrá intervenir, pero le va a ser difícil", sostuvo Martinelli.El acuerdo, con la mediación de China, trae consigo importantes repercusiones a nivel regional."La Alianza no para de crecer y quiere incluir a Suecia, Finlandia e incluso a Georgia, por su cercanía con Ucrania y Taiwán, para provocar a Rusia y China, países que reconoce como sus enemigos", destacó el académico argentino.Teherán y Riad rompieron relaciones diplomáticas en 2016, a causa del ataque contra las misiones saudíes en Irán, perpetrado por participantes de las protestas contra la ejecución en el reino del famoso teólogo chií Nimr al Nimr.Sin embargo, en los últimos meses las dos partes expresaron el deseo de eliminar los desacuerdos.A criterio de Martinelli, "EEUU interviene demasiado en la región y en zonas cercanas a Rusia y China". En tal sentido, detalló que "Washington tiene unas 30 bases en Asia Occidental"."Moscú y Pekín no intentan poner por ejemplo bases en México o Canadá. Por lo tanto, la postura de EEUU es de agresión" subrayó el académico.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

