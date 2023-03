https://sputniknews.lat/20230314/a-favor-de-quienes-trabaja-y-toma-decisiones-la-clase-politica-europea-1136851933.html

¿A favor de quiénes trabaja y toma decisiones la clase política europea?

Las huelgas y movilizaciones sacuden Europa ante la crisis internacional, privatizaciones e iniciativas que generan el desagrado de la población.

El rechazo en Francia a la reforma de pensiones propuesta por el presidente Emmanuel Macron y la crisis en el sector de salud en Reino Unido, que no logra resolver el primer ministro Rishi Sunak, son parte del descontento social de millones de personas que protestan por mejores salarios y condiciones de vida."Hay un problema estructural de fondo en Europa, en el modelo de desarrollo neoliberal, compartido en buena medida con EEUU, que no funciona", dijo a Telescopio el economista y docente español Adrián Zelaia, presidente del centro de investigación Ekai Center.Los británicos enfrentan la huelga más importante de los últimos 75 años del Servicio Nacional de Salud. Por un lado, médicos y personal hospitalario reclaman mejoras salariales ante la pérdida de 26% del poder adquisitivo en los últimos 15 años.Por el otro, el gobierno del conservador Sunak asegura que no puede aumentar los salarios por falta de recursos.En tanto, en Francia la reforma de pensiones fue la gota que derramó el vaso. Miles de manifestantes han tomado las calles de París y otras ciudades, para oponerse a la iniciativa que propone elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años.La disconformidad por la iniciativa se suma —al igual que en Reino Unido— al descontento social por el aumento de los precios, la crisis energética y el alto costo de vida en el contexto de la crisis económica internacional."Debemos pensar realmente a favor de quiénes está trabajando y tomando decisiones la clase política europea", agregó.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

