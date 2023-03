https://sputniknews.lat/20230314/alemania-dinamarca-y-suecia-rechazan-cooperar-con-rusia-sobre-sabotaje-a-los-nord-stream-1136846175.html

Alemania, Dinamarca y Suecia rechazan cooperar con Rusia sobre sabotaje a los Nord Stream

MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades de Alemania, Dinamarca y Suecia rechazaron a cooperar con el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso) y la... 14.03.2023, Sputnik Mundo

Indicó que Dinamarca y Suecia se mostraron preocupadas de que "la satisfacción de las solicitudes de Rusia pueda poner en peligro la seguridad" de ambos países. A su vez, Alemania indicó que la ayuda jurídica a Rusia puede causar "posibles daños a los intereses" de Berlín. En este contexto, Nebenzia llamó a los países miembros de la ONU a apoyar el proyecto ruso y hacerse coautores de la resolución para crear una comisión de la ONU para la investigación de los sabotajes a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. El 26 de septiembre de 2022, tres de los cuatro ramales de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico cerca de las costas de Dinamarca y Suecia. Una investigación periodística realizada por el prominente comunicador estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de EEUU colocaron las cargas explosivas bajo los gasoductos en junio de 2022, y tres meses después los militares noruegos activaron los explosivos. El 7 de marzo, el diario estadounidense The New York Times reveló que la inteligencia de EEUU atribuye la autoría de los ataques contra la red de gasoductos Nord Stream a un grupo proucraniano, integrado mayoritariamente por ciudadanos ucranianos o rusos. Según los medios citados, no se descarta una operación de bandera falsa, particularmente por que no hay pruebas de que el sabotaje al Nord Stream fuera orquestado o financiado desde Ucrania. Las autoridades ucranianas, por su parte, negaron toda implicación en esos ataques. La semana pasada, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó que las exigencias de Rusia sobre la necesidad de realizar una investigación conjunta del ataque son ignoradas por los países occidentales.

