https://sputniknews.lat/20230314/amlo-critica-restitucion-de-secretario-ejecutivo-del-ine-me-llena-de-orgullo-perder-asi-1136843714.html

AMLO critica restitución de secretario ejecutivo del INE: "Me llena de orgullo perder así"

AMLO critica restitución de secretario ejecutivo del INE: "Me llena de orgullo perder así"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la restitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional... 14.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-14T19:29+0000

2023-03-14T19:29+0000

2023-03-14T19:29+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

méxico

instituto nacional electoral (ine)

presidencia de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0e/1136831814_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f29c242dde7c03a1cd343f70b10931e5.jpg

En ese proyecto, sumado a otros temas, se modificó el artículo 50 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En él se estipula que el titular de la Secretaría Ejecutiva del organismo durará seis años en el cargo y solo puede reelegirse una vez, con un periodo de tres años. Con ello, Jacobo Molina quedó fuera del INE y perdió el puesto que ostentaba desde 2008. Sin embargo, el 13 de marzo fue restituido en su cargo por instrucción del Decimosegundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.López Obrador destacó que el poder solo funciona y se convierte en virtud si se emplea para velar por la población."El poder sin estar pensando en el pueblo es parafernalia, fantochería, corrupción. Por eso se dice que si no hay convicción, atonta a inteligentes. A los tontos, los vuelve locos", mencionó.Esto dice la reforma electoralLa reforma electoral en México, también conocida como 'Plan B', aborda varios temas y uno de los más relevantes es la reducción del gasto del INE.Anteriormente, el presidente mexicano había señalado que existían oficinas duplicadas y que, al concentrarse en pocas sedes, "se logró un ahorro de [alrededor de] 3.500 millones de pesos".Otros de los ajustes son detener la compra de sufragios. Por ello, no se podrán regalar tarjetas de vales, los llamados monederos electrónicos, antes de los comicios, además de que se fomentan mayores facilidades para que los mexicanos que viven en el extranjero puedan votar.Según las declaraciones del vocero de la presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, al diario estadounidense The New York Times, lo que se buscaba con esto era ahorrar sin afectar al INE."El presidente tiene una política de austeridad de 'cero déficit', comentó, y preferiría gastar los fondos públicos en 'inversión social, la salud, educación, infraestructura'", publicó el medio.

https://sputniknews.lat/20230302/el-abece-sobre-la-nueva-y-polemica-reforma-electoral-de-mexico--1136386776.html

https://sputniknews.lat/20230313/hay-mas-democracia-en-mexico-que-en-eeuu-y-que-amlo-lo-diga-es-un-gran-servicio-a-la-causa-1136707754.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, andrés manuel lópez obrador, méxico, instituto nacional electoral (ine), presidencia de méxico