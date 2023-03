https://sputniknews.lat/20230314/amlo-reclama-a-israel-y-pide-ayuda-a-la-comunidad-judia-en-mexico-para-extraditar-a-tomas-zeron-1136837748.html

AMLO reclama a Israel y pide ayuda a la comunidad judía en México para extraditar a Tomás Zerón

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la comunidad judía en México que ayude a sensibilizar al Gobierno de Israel para extraditar a... 14.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-14T18:53+0000

2023-03-14T18:53+0000

2023-03-14T18:53+0000

américa latina

tomás zerón

andrés manuel lópez obrador

seguridad

política

israel

méxico

El mandatario afirmó que esa nación "no puede darle protección a un torturador. Ningún Gobierno puede. Es lo que más nos importa porque se trata de aclarar lo sucedido con los jóvenes de Ayotzinapa. Es un compromiso".López Obrador también mencionó que ya había enviado una carta al entonces primer ministro de Israel, Naftali Bennett, sumado a los viajes que funcionarios mexicanos hicieron a ese país para revisar el tema, pero no han obtenido respuesta."Lo hacemos con mucho respeto, pero debemos, entre autoridades y pueblos que mantenemos relaciones de amistad, ayudar para que no se violen derechos humanos, para que se castiguen a quienes los violan. Nunca más violaciones a derechos humanos", agregó.Tomás Zerón en IsraelDe acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, el exfuncionario mexicano —quien encabezó la investigación del caso Ayotzinapa— tiene casi segura su estancia en Israel. Según funcionarios de dicho país citados anónimamente, es "poco probable" que las autoridades israelíes extraditen al político.Zerón, exponen los testimonios, tiene una vida de lujo y es muy activo socialmente. Sin embargo, en México las líneas de investigación señalan, entre otras personas, al exfuncionario como uno de los creadores de la llamada verdad histórica.Esta indica que los estudiantes habían sido quemados la noche de su desaparición, en septiembre de 2014, una teoría que, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, quedó deshecha debido a la falta de pruebas.NYT expuso que el fracaso en la petición de extradición de Zerón le costaría a México la oportunidad de conocer nuevas piezas clave para el esclarecimiento de este tema."Él es clave para resolver el caso y buscar a los jóvenes", apuntó al medio Carlos Beristain, miembro de un grupo internacional de expertos que analiza este evento: "Tomás Zerón debe rendir cuentas por esa deuda con el país".

israel

méxico

