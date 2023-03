https://sputniknews.lat/20230314/china-tilda-de-hipocritas-declaraciones-de-aukus-sobre-respetar-no-proliferacion-nuclear-1136828720.html

China tilda de hipócritas declaraciones de AUKUS sobre respetar no proliferación nuclear

China tilda de hipócritas declaraciones de AUKUS sobre respetar no proliferación nuclear

PEKÍN (Sputnik) — Las declaraciones de los países de la alianza AUKUS –Australia, el Reino Unido y EEUU– de que respetarán los estándares de no proliferación... 14.03.2023, Sputnik Mundo

El 13 de marzo, los líderes de AUKUS anunciaron el inicio de la ejecución de un plan de tres fases para entregar a Australia submarinos de propulsión nuclear con armamento no nuclear. "Las afirmaciones de los tres países de que respetarán los más altos estándares de no proliferación de armas nucleares es una hipocresía total", comentó el vocero. Asimismo, explicó que la cooperación de la alianza "en el ámbito de submarinos nucleares prevé la entrega de una cantidad grande de uranio muy enriquecido para armas de Estados que poseen armas nucleares a un Estado que no las tiene, algo que crea una amenaza seria de proliferación de armas nucleares y viola los objetivos del Tratado de No Proliferación Nuclear". El anuncio de los tres países muestra que siguen "un camino erróneo y peligroso, persiguiendo sus propios intereses geopolíticos y haciendo caso omiso a las preocupaciones de la comunidad internacional", subrayó. China, continuó Wang, subrayó en más de una ocasión que la creación de la alianza y sus objetivos "solo provocarán la carrera armamentista, socavarán el régimen internacional de no proliferación de armas nucleares y dañarán la paz y la estabilidad regional". Además, el diplomático indicó que Pekín llama a los tres países a oír los llamamientos de la comunidad internacional y de los países de la región, rechazar la mentalidad de la guerra fría, cumplir con sus obligaciones internacionales y no socavar la paz y la estabilidad tanto en la región como en el mundo. Australia, el Reino Unido y EEUU anunciaron el 15 de septiembre de 2021 una alianza en materia de defensa. La alianza tripartita ‒AUKUS, por las iniciales en inglés de sus miembros‒ busca contrarrestar la influencia de China en el Indo-Pacífico y prevé en una primera fase la construcción de ocho submarinos de propulsión nuclear para la Armada australiana.

