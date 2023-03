https://sputniknews.lat/20230314/cientificos-rusos-desarrollan-un-remedio-para-los-coagulos-sanguineos-a-partir-de-residuos-de-1136823690.html

Científicos rusos desarrollan un remedio para los coágulos sanguíneos a partir de residuos de madera

Una tecnología nacional de modificación bioquímica permitirá crear cubiertas antitrombóticas para implantes médicos y portadores de fármacos a partir de madera... 14.03.2023, Sputnik Mundo

En el sistema estándar de procesamiento de la madera, solo se extrae la celulosa para su posterior uso; el resto de los componentes de la madera se convierten en residuos de gran tonelaje no valorizados.Sin embargo, la materia prima de la madera es multicomponente y contiene otros dos polímeros naturales: lignina y hemicelulosas. Estos últimos son polisacáridos y podrían convertirse en un componente prometedor para su uso posterior en la industria, según el servicio de prensa de la Universidad Federal de Siberia (SFU, por sus siglas en ruso).Las hemicelulosas tienen propiedades adsorbentes, antioxidantes y son completamente biodegradables. Al mismo tiempo, su estructura es lo suficientemente flexible como para conferir a la sustancia diversas propiedades útiles, señaló la universidad.El especialista explicó que, en contacto prolongado con tejidos internos, los implantes médicos suponen un riesgo de trombosis. Un coágulo de sangre puede interferir en el flujo sanguíneo o incluso provocar la obstrucción de vasos sanguíneos. Por eso, los transportadores e integradores de fármacos se tratan con anticoagulantes. La heparina es el más popular, pero tiene efectos secundarios y suele provocar reacciones alérgicas.Existen anticoagulantes basados en polisacáridos animales o procedentes de algas marinas, pero es mucho más difícil modificar y regular su composición química, señala el especialista.Los científicos han confirmado ahora la eficacia de los anticoagulantes elaborados con polisacáridos de la madera en experimentos con estructuras celulares (in vitro). Y en un futuro próximo, los especialistas tienen previsto realizar estudios en ratones de laboratorio, según la SFU.Finalizó que las hemicelulosas pueden utilizarse no solo en la producción de anticoagulantes, sino también de otros productos médicos, tales como excipientes en comprimidos, así como sorbentes o antioxidantes.

