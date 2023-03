https://sputniknews.lat/20230314/denuncian-en-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-la-propaganda-rusofoba-de-las-autoridades-ucranianas-1136848424.html

Denuncian en el Consejo de Seguridad de la ONU la propaganda rusófoba de las autoridades ucranianas

Denuncian en el Consejo de Seguridad de la ONU la propaganda rusófoba de las autoridades ucranianas

El director ejecutivo del grupo mediático ruso Rossiya Segodnya, Kiril Vishinski, denunció ante la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las... 14.03.2023, Sputnik Mundo

Recordó que durante 2022 se emitieron mensajes rusófobos y misántropos en las cadenas de televisión nacionales de Ucrania. Por ejemplo, un periodista del Canal 24, Fajrudin Sharafmal, llamó en directo por televisión a "masacrar a los rusos" y exterminar a sus familias e hijos, indicó Vishinski. Otro periodista también se dirigió a los rusos, declarando que él será uno de los primeros en masacrar a todas sus familias. El directivo periodístico añadió que el médico ucraniano Guennadii Druzenko pidió que se castrara a los prisioneros de guerra rusos porque "son cucarachas, no personas". Recordó un video ucraniano con un supuesto anuncio social, en el que una chica con una camiseta tradicional y una corona de flores degollaba a un soldado ruso con una hoz y decía: "Ahora recogemos nuestra sangrienta cosecha. La muerte les espera a todos".Además, llamó la atención del Consejo de Seguridad de la ONU sobre un proyecto de declaración parlamentaria registrado en la Rada de Ucrania, que propone referirse oficialmente a la política rusa como "rashismo"."Como signos de este fenómeno inventado en Ucrania, los diputados [ucranianos] destacan 'la autoglorificación de Rusia y los rusos mediante la opresión violenta y [o] la negación de la existencia de otros pueblos", detalló Vishinski.De acuerdo con sus palabras, esta mentira hacia los rusos debería provocar, no solo en Ucrania, sino también en otros países, una hostilidad y un odio absolutos hacia Rusia y sus residentes, y convertirse en una herramienta para despertar y dar forma a la rusofobia. Aclaró lo que, en su opinión, es la esencia de la rusofobia. "Es el cultivo del odio y el rechazo no sólo a Rusia y a los ciudadanos de la Federación de Rusia, sino a todos los rusoparlantes, a todas las personas que se asocian con esta comunidad lingüística y cultural, incluidos nuestros compatriotas en el extranjero", sostuvo.El director ejecutivo recordó la discriminación en el ámbito de la lengua en Ucrania y la destrucción de la memoria histórica relacionada con las páginas de la historia ucraniana vinculada a Rusia, pues el país europeo durante mucho tiempo formó parte del Imperio Ruso y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). "Se están destruyendo monumentos a líderes militares, figuras culturales, escritores y poetas rusos. El año pasado se demolió en Ucrania una enorme sucesión de monumentos a [el poeta Alexandr] Pushkin, muchos de los cuales fueron erigidos a finales del siglo XIX y principios del XX por residentes rusoparlantes del Imperio Ruso, la parte de este que más tarde pasó a formar parte de Ucrania", explicó Vishinski.En los últimos años, las autoridades de Ucrania apoyan una política de rusofobia y prohíben masivamente el uso de la lengua rusa, prescribiéndolo a nivel legislativo. El Parlamento ucraniano aprobó el 25 de abril de 2019 una ley sobre la garantía del funcionamiento de la lengua ucraniana como lengua estatal. El documento implica que los ciudadanos deben utilizar la lengua nacional en todas las esferas de la vida pública. La violación de esta ley conlleva una sanción administrativa en forma de multa de 3.400 grivnas, la moneda ucraniana, monto equivalente a 92 dólares.El ministro ruso de Educación, Serguéi Kravtsov, afirmó que Kiev utiliza el sistema educativo para fomentar el odio interétnico. Subrayó que un análisis de los manuales escolares ucranianos mostraba una distorsión absoluta de los hechos y una siembra de rusofobia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, también estimó que las autoridades ucranianas llevaban muchos años aplicando una política agresiva de desrusificación y asimilación forzosa.Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

