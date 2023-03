https://sputniknews.lat/20230314/desglose-al-gabinete-de-boric-abogados-de-santiago-mas-al-centro-y-en-paridad-de-genero-1136849711.html

Desglose al gabinete de Boric: abogados, de Santiago, más al centro y en paridad de género

Con esta movida, el mandatario busca entregar un nuevo aire a su Gobierno, que cuenta con un 52% de desaprobación, según la encuestadora Cadem, y que recientemente sufrió una durísima derrota política: el rechazo en el Congreso a la reforma tributaria con que pretendía financiar gran parte de sus proyectos. Y para eso, Boric confió en sus aliados del bloque de centroizquierda Socialismo Democrático. Cuatro de los cinco ministros que el jefe de Estado integró a su Gabinete —Cancillería, Cultura, Deportes y Obras Públicas— son militantes o cercanos al Partido Socialista o al Partido por la Democracia (centroizquierda, ambos) y la presencia de esta coalición dobló sus representantes en las subsecretarías, desafectando a Apruebo Dignidad, el bloque de izquierda que lidera el presidente. La balanza de la paridad de género en el gabinete también se movió, buscando el equilibrio. Durante todo el primer año del mandato de Boric las ministras superaron en número a los ministros. Hoy, hay 12 hombres y 12 mujeres. Siguiendo en la revisión de números en el Gabinete ministerial, la mayoría son santiaguinos: 16 nacieron en la capital, reflejando uno de los problemas más profundos que afecta a las esferas políticas chilenas, el centralismo y la baja representación de las provincias. Tres ministros son de Concepción (centro sur), dos de Viña del Mar (centro) y los demás nacieron en Rancagua (centro), Temuco (sur) y Coquimbo. El nuevo canciller, Alberto van Klaveren, nació en Amsterdan, Países Bajos. En cuanto a profesiones, siete son abogados, seis estudiaron alguna ingeniería, dos son médicos, una periodista, dos cientistas políticos, una veterinaria, una geógrafa, dos profesores, una física y el nuevo ministro de Culturas, Jaime de Aguirre, un músico que saltó a la fama tras componer el jingle para el plebiscito que derrocó al dictador Augusto Pinochet (1973-1990). Boric, quien cumplió 37 años en febrero, elevó el promedio de edad de su Gabinete al integrar principalmente personas mayores de 50 años. Con esto, la media pasó de los 49 a los 53 años. Carlos Montes, ministro de Vivienda, es la autoridad con mayor edad: 75 años, mientras que Antonia Orellana, que encabeza la cartera de Mujer, es la más joven, con 32 años. Por último, 14 de los 24 ministros estudiaron en la Universidad de Chile (estatal), la misma que albergó al presidente Boric cuando cursó la carrera de derecho, cuatro de ellos lo hicieron en la Pontificia Universidad Católica de Chile (privada) y los cuatro restantes asistieron a otras universidades de Chile o del extranero, como la ministra del Interior, Carolina Tohá, que fue a la Universita degli Studi di Milano en Italia. Dejados de lado"En honor a los 160 años de historia del radicalismo, y el inestimable aporte que nuestras mujeres y hombres han entregado a la República, es el tiempo de reconocer la dignidad radical en el rumbo del actual Gobierno", escribió en una carta abierta el antiguo Partido Radical (centroizquierda), quejándose que el ajuste ministerial los dejó solo con dos ministros y sin ningún subsecretario. La tienda, que ha puesto cuatro presidentes en La Moneda (sede de Gobierno), se manifestó molesto con el presidente e inició un periodo de análisis entre sus militantes para determinar cómo actuar e incluso, evaluando la opción de dejar de ser parte del oficialismo. "Es necesario, para nosotros, entrar en un periodo de reflexión sobre nuestro espacio real de incidencia en el Gobierno", agregó. Otro afectado fue el Partido Liberal (centroizquierda), un conglomerado relativamente nuevo y cuyo fundador, el diputado Vlado Mirosevic, alcanzó la presidencia de la Cámara de Diputados el año pasado. Debido al crecimiento de la tienda, la directiva liberal tenía la expectativa de aumentar su influencia en el Ejecutivo con nuevos cargos y añadir compañeros al ministro que ya tenían en el Gabinete, el arquitecto Juan Carlos García en Obras Públicas. Sorpresivamente, Boric decidió cambiar a García y puso en el cargo a la ingeniera Jéssica López, del Partido Socialista, dejando a los liberales sin representación en el Gobierno. García no tenía una mala evaluación en las encuestas y tampoco había protagonizado polémicas y según el mismo exministro dijo posteriormente, su salida fue un cambio de última hora para mantener los equilibros de género. Consultado por los supuestos desaires, el presidente Boric señaló: "los cambios de Gabinete no son para hacerle favores ni dejar contentos a los partidos políticos, no se haen por presiones de la prensa o de los partidos, se hacen en función de la evaluación para mejorar la gestión". El enroque ministerial consistió en la salida de los ministros de Obras Públicas, Ciencias, Deportes, Cancillería y Cultura y en subsecterías, de Secretaría General de la Presidencia, Energía, Defensa, Turismo, Educación, Educación Superior, Derechos Humanos, Salud Pública, Agricultura, Transporte, Bienes Nacionales, Relaciones Exteriores, Hacienda y Relaciones Económicas Internacionales.

