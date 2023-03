https://sputniknews.lat/20230314/el-fin-de-la-nina-que-significa-el-final-de-un-fenomeno-que-duro-tres-anos-1136852122.html

El fin de La Niña: qué significa el final de un fenómeno que duró tres años

Luego de tres años en que se produjo de forma ininterrumpida, el fenómeno de La Niña llega a su fin y da inicio a un período "neutral".

El fenómeno climático La Niña —que se caracteriza por la presencia de aguas frías en el Océano Pacífico— ha comenzado a disiparse, tal como advirtió el Instituto Internacional de Investigación para Clima y Sociedad, tras tres años consecutivos de hacer presencia.El climatólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina comentó a Sputnik que en los últimos meses las temperaturas en el Pacífico Tropical se tornaron "normales", luego de que se mantuvieran más frías que de costumbre desde mediados de 2020.El experto explicó que se considera que el episodio está presente "cuando las temperaturas están 0,5 grados por debajo de lo normal en una región bastante grande".De todas maneras, el científico del clima aclaró que aún no puede darse a La Niña como oficialmente culminada, ya que estos fenómenos se miden por trimestres. Es así que recién acabará en el final del primer trimestre, en los últimos días de marzo. También indicó que, si bien en el Pacífico ya descendió la temperatura, "la atmósfera todavía tiene un comportamiento del tipo La Niña".Según el experto, es "cuestión de tiempo" para que, una vez que la temperatura descienda en las aguas del Pacífico, la baja se replique en la temperatura de la atmósfera.La continuidad de La Niña entre 2020 y 2023 es considerada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como el primer episodio triple de La Niña en lo que va del siglo XXI y el tercero en los últimos 70 años.Díaz explicó que es habitual que el fenómeno se presente dos años consecutivos, pero no tres. "Ha pasado en otras oportunidades pero no es lo que sucede más seguido", afirmó.Entre las mayores afectaciones del fenómeno estuvieron las fuertes sequías producidas en el Cono Sur y que persistieron en el tiempo.Díaz aclaró que el pronóstico para los próximos meses "es bastante incierto" por la dificultad para predecir comportamientos en tiempos de "condiciones neutras" de los océanos. Sin embargo, aventuró como un escenario alejado que las sequías se prolonguen mucho tiempo más.Las condiciones "neutras", como los expertos llaman a los periodos no atravesados por La Niña o El Niño, se extenderían hasta los inicios de la primavera austral, de acuerdo a diferentes pronósticos de la región. En ese momento se iniciaría una nueva temporada de El Niño, caracterizado por una fase cálida del patrón climático, donde las aguas del Pacífico presentan temperaturas más elevadas que las habituales. El investigador coincidió con ese pronóstico y auguró un final de año con mayores lluvias y temperaturas más elevadas.

