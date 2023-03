https://sputniknews.lat/20230314/el-kremlin-cuestiona-el-plan-de-aukus-de-suministrar-submarinos-nucleares-a-australia-1136825189.html

El Kremlin cuestiona el plan de AUKUS de suministrar submarinos nucleares a Australia

MOSCÚ (Sputnik) — El suministro de submarinos nucleares a Australia en el marco de la alianza bélica de Australia, Reino Unido y EEUU (AUKUS) plantea muchos... 14.03.2023, Sputnik Mundo

En la cumbre del 13 de marzo, se confirmó la venta de hasta cinco submarinos estadounidenses a Canberra durante la década de 2030. El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró que dichos barcos no tendrán armas nucleares de ningún tipo. Australia, Reino Unido y EEUU anunciaron en septiembre de 2021 una alianza en materia de defensa. El pacto AUKUS, por las iniciales en inglés de sus tres miembros, busca contrarrestar la influencia de China en el Indo-Pacífico, entre otras cosas, promoviendo la construcción de submarinos de propulsión nuclear para la Armada australiana. El Tratado de No Proliferación Nuclear prohíbe a Estados Unidos, el Reino Unido y otras tres potencias nucleares transferir a cualquier nación, sea la que fuese, armas o dispositivos nucleares explosivos o el control sobre los mismos. Las cláusulas del acuerdo prohíben también a los Estados poseedores de armas nucleares que ayuden a cualquier país no poseedor de armas nucleares (sea o no parte del Tratado), en el caso dado a Australia, a fabricar o adquirir tales armas o dispositivos o a tener control de los mismos. China denuncia que el pacto AUKUS provoca una carrera de armas y socava la paz y la estabilidad regional. Nueva Zelanda, a su vez, advirtió que no tolerará los submarinos nucleares de Australia en sus aguas territoriales.

