El OIEA proporcionará el control sobre la entrega de submarinos nucleares a Australia

Precisó que en virtud de su acuerdo de salvaguardias amplias con Australia, el Organismo Internacional de Energía Atómica tiene el derecho y la obligación de aplicar salvaguardias a todos los materiales nucleares que estén en el territorio australiano o bajo la jurisdicción o el control del país. Señaló que presentará un informe sobre las negociaciones con Australia sobre las salvaguardias en la próxima sesión ordinaria de la Junta de Gobernadores del OIEA que tendrá lugar en Viena en junio de 2023. El 13 de marzo, durante una reunión trilateral, los líderes de los países miembros de la Alianza AUKUS anunciaron el inicio de un plan de tres etapas para dotar a Australia de submarinos de propulsión nuclear con armas no nucleares y tecnologías para su producción. El 15 de septiembre de 2021, EEUU, el Reino Unido y Australia anunciaron su nuevo pacto bélico AUKUS, que en la primera fase supone la construcción de ocho submarinos nucleares para el país oceánico. El Tratado de No Proliferación Nuclear prohíbe a EEUU, el Reino Unido y las otras tres potencias nucleares transferir a cualquier nación armas o dispositivos nucleares explosivos o el control sobre los mismos. Las cláusulas del acuerdo prohíben también a los Estados poseedores de armas nucleares que ayuden a cualquier país no poseedor de armas nucleares, sea o no parte en el Tratado, en el caso dado a Australia, a fabricar o adquirir tales armas o dispositivos o a tener control de los mismos.

