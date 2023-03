https://sputniknews.lat/20230314/escapar-a-el-salvador-la-novedosa-plataforma-que-promueve-mudarse-al-pais-de-bukele-1136855633.html

"Escapar a El Salvador": la novedosa plataforma que promueve mudarse al país de Bukele

14.03.2023

américa latina

el salvador

nayib bukele

twitter

ciudad bitcóin

bitcóin

criptomonedas

centroamérica

El responsable del sitio ofrece encargarse de los trámites para obtener una residencia o montar una empresa por entre 2.000 y 5.000 dólares en el país centroamericano.A cuatro años de haber asumido, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, atraviesa uno de los momentos de mayor notoriedad internacional. A la repercusión mundial que tuvo su proyecto de oficializar la utilización del bitcóin, el mandatario le sumó en los últimos meses los resultados de una política de seguridad que, según destaca el ejecutivo salvadoreño, llevaron al país a vivir "el mes más seguro de la historia" del país, ahora en enero de 2023.La resonancia internacional crece: apenas unos días después de un cruce entre Bukele y el presidente colombiano, Gustavo Petro, la revista de ese país Semana colocó al mandatario salvadoreño en su portada junto al titular "El milagro Bukele".El país centroamericano no quiere desaprovechar la atención internacional generada por Bukele y ha lanzado la campaña Escape to El Salvador ("Escapa a El Salvador" en inglés) para promocionar el país como destino para empresarios, profesionales que quieran obtener una visa de trabajo y deseen asentarse en territorio salvadoreño.Escape to El Salvador se define como "una comunidad de profesionales locales unidos para ayudarte a relocalizarte en una tierra de surf increíble, café de renombre mundial y bitcóin". El rostro principal del sitio es Jeremy, un estadounidense que se define como bitcoiner y que se mudó al país centroamericano seducido por la apuesta de Bukele por la criptomoneda más famosa.Jeremy —prefiere ser llamado simplemente así— creó Escape to El Salvador como ironía ante la tradicional decisión de muchos migrantes de irse del país e incluso como referencia al libro Escape from El Salvador de David Feist, que expone lo contrario: huir de la nación salvadoreña.A través de Twitter, y valiéndose incluso de memes y recursos humorísticos, la iniciativa aporta consejos y una guía de pasos para los extranjeros que deciden mudarse al país centroamericano. El plan de Jeremy apunta a atraer especialmente a estadounidenses, canadienses o europeos para invertir en El Salvador, sobre todo en el rubro tecnológico.Desde su sitio web, Escape to El Salvador ofrece servicios como "coordinar todo lo que necesites para convertirte en un residente de El Salvador" por 2.885 dólares o hacerse cargo de los trámites necesarios para abrir una empresa en el país por 5.750 dólares.En el caso de los empresarios, la plataforma se hace responsable de crear una sociedad anónima de capital variable en el país para que el interesado pueda comenzar a operar en territorio salvadoreño.Además, la plataforma accede a despejar de forma gratuita dudas de turistas y empresarios interesados en mudarse a El Salvador. Así, es posible encontrar en el sitio desde una reseña histórica del país y una caracterización general de su economía hasta cuáles son los enchufes que se utilizan en sus instalaciones eléctricas.El sitio también se ha convertido en un espacio para que los curiosos se informen sobre el nivel de desarrollo de Bitcoin City, la urbe diseñada por el Gobierno de Bukele para centralizar las operaciones ligadas a la criptomoneda, de uso oficial en el país.

