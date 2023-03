https://sputniknews.lat/20230314/impedir-maiz-transgenico-en-la-tortilla-es-como-intentar-evitar-las-peliculas-gringas-en-mexico-1136719995.html

¿Impedir maíz transgénico en la tortilla? "Es cómo intentar evitar las películas gringas en México"

Un decreto emitido este febrero por el Gobierno mexicano prohíbe la utilización de maíz transgénico para la elaboración de masa y tortilla, pero especialistas... 14.03.2023

La prohibición impulsada por la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene lugar en un país con un consumo per cápita al año de 196 kilos de maíz blanco, especialmente en tortillas —prácticamente medio kilo diario por persona— y representa 20,9% del gasto total en alimentos, bebidas y tabaco, de acuerdo con cifras oficiales.Autoridades mexicanas afirman que el maíz blanco producido en el país (86,94% del total nacional) satisface la totalidad de la demanda, pero México ha estado incrementando sus importaciones de maíz amarillo desde Estados Unidos. Los medios apuntan que casi en su totalidad este maíz amarillo es genéticamente modificado."Estados Unidos no clasifica su maíz en transgénico y no transgénico, por lo que las importaciones hacía México incluyen este tipo de cultivos modificados genéticamente", se precisa en la web de Scielo.org, portal de revistas científicas.La previsión más reciente del Departamento de Agricultura de EEUU para el ciclo comercial actual (octubre 2022/septiembre 2023) sostiene que el comercio mundial de maíz lo encabezarán EEUU y Brasil, y que México será el segundo mayor demandante a nivel mundial, con 17.2 millones de toneladas, solo después de China, con 18 millones.Trazabilidad imposibleCon este volumen de comercio, es inviable fijar una trazabilidad: la capacidad del gobierno de establecer un sistema efectivo que le permita a las autoridades verificar desde la siembra hasta el momento en el que se consume el maíz transgénico importado.Un mercado de la harina de maíz dominado por un duopolio complica aún más el escenario. El decreto del 13 de febrero deja a las empresas privadas la responsabilidad de impedir que el maíz genéticamente modificado se use para el consumo humano."Para mí es casi imposible de aplicar", dice en entrevista con Sputnik Jesusa Rodríguez, exsenadora y simpatizante del presidente López Obrador, quien además impulsó la Ley federal de Fomento y Protección al Maíz Nativo, (de abril de 2020), y una de las principales activistas en defensa del maíz nacional.Un estudio de 2017, patrocinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) mexicano, la UNAM y la Universidad de la República, de Uruguay, encontró secuencias de maíz transgénico en 90.04% de las muestras de tortillas que fueron examinadas en distintos estados de la república mexicana y en la Ciudad de México. Además, los investigadores detectaron glifosato, el agroquímico que se usa en la producción del maíz transgénico, en 27.7% de las muestras. "Imagínate de qué estamos hablando —dice Rodríguez—, ¿por decreto vas a impedir que el maíz transgénico llegue a las tortillas? Eso no se puede impedir por decreto"."No creo que el camino sea la coerción porque no puedes suspender de manera coercitiva los procesos de alimentación", afirma el abogado René Sánchez Galindo, quien encabezó durante años una demanda colectiva de más de 40 organizaciones y personalidades para impedir la siembra en México de maíz genéticamente modificado."Se tienen que hacer programas alternos, como los que dice el mismo decreto que se están trabajando, para sustituir gradualmente la harina de maíz, un programa de sustitución de insumos", asevera el litigante."Sí se necesita un programa alterno, porque ya son cadenas de producción y abrir la puerta a nuevos canales de producción, comercialización y distribución. Si no lo sustituyes, ¿qué comes?", dice Sánchez Galindo.El planteamiento de China fue rechazar toda la importación de maíz, no solo el de Syngenta sino el de todo el país, porque la compañía no podía garantizar que en los cargamentos en los que fue transportado el grano estadounidense no hubiera residuos o mezclas en los contenedores del maíz ilícito, por lo tanto canceló todos los contratos de importación. El universo del tacoEn 2021, el geógrafo Baruch Sanginés, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y formado como demógrafo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, se dio a la tarea de geolocalizar todas las taquerías que hay en el país.En ese contexto, y basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), desarrolló el Mapa del Universo del Taco, donde plasmó la distribución en todo el país de las taquerías.De acuerdo con el análisis realizado por el geógrafo universitario, se mapeó a 1,6 millones de taquerías en el territorio mexicano, país donde con tan solo caminar cinco minutos se accede a un puesto de tacos."Aquí en Ciudad de México prácticamente te podría decir que 95% de la gente tiene un puesto de tacos a 400 metros de su casa, no importa dónde vivas, casi casi a 400 metros vas a tener un puesto a la mano. Eso habla de la popularidad del taco", dijo Sanginés en una entrevista con la Gaceta UNAM, publicada en noviembre de 2021.No obstante, hasta ahora no hay estudios sobre el conocimiento de los mexicanos sobre el maíz que consumen. En un breve sondeo realizado por Sputnik a un par de decenas de habitantes de la Ciudad de México ninguno de los consultados tenía idea de si había consumido o no maíz transgénico en su última comida, pero todos coincidieron en que sería muy útil saberlo. Caminos a seguir: etiquetados, litigio, ley y educaciónJesusa Rodríguez afirma que uno de los caminos a seguir en el caso de la industria de alimentos que usan maíz transgénico de Estados Unidos es impulsar un etiquetado como el que se impuso a los alimentos chatarra, que indique con claridad si el producto contiene la variante genéticamente modificada.Pero también, dice la exsenadora y activista, es fundamental seguir con la demanda colectiva para impedir su siembra hasta que haya una resolución firme de las instancias judiciales, donde aún se litiga. Y presionar para la aplicación en forma de la Ley federal de Fomento y Protección al Maíz Nativo, que, asegura Rodríguez, protege a México en la batalla con Estados Unidos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.El biólogo Froilán Esquinca Cano, también exsenador por el estado de Chiapas, destaca los esfuerzos individuales por rescatar la cultura alimenticia. "Por fortuna ha habido ya un rescate de las cocinas tradicionales en donde se está tratando de hacer una incorporación a las cadenas de valor, que sería en este caso la alimenticia, para que incluso desde ahí, desde lo personal, desde el mercado local, vayamos cambiando esa cultura de la dieta y de la recuperación de nuestros saberes y nuestros haberes, porque finalmente somos dueños de nuestras variables", dice en una breve plática con Sputnik.

