Legisladores ecuatorianos buscan definir quién llevará adelante juicio político a Lasso

El legislativo ecuatoriano discute qué asambleísta llevará adelante el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por la causa conocida como 'El gran... 14.03.2023, Sputnik Mundo

La parlamentaria Viviana Veloz, miembro de la bancada legislativa de la Unión por la Esperanza (UNES) —coalición que contiene al sector del expresidente Rafael Correa (2007-2017)—, confirmó que liderará el proceso de juicio político contra Lasso por supuestos delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública.Si bien la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un informe elaborado por una comisión legislativa en el que se recomienda el juicio político, aún resta que un legislador eleve una solicitud ante el presidente del recinto legislativo. Ese pedido deberá contener pruebas que demuestren la participación de Lasso en el caso conocido como El gran padrino, y la adhesión de al menos 46 asambleístas.De acuerdo a declaraciones a la prensa de Veloz, su bloque se encuentra ultimando detalles de la solicitud que sería presentada junto a un representante de otra bancada, que podría ser del Partido Social Cristiano (PSC), la Izquierda Democrática (ID) o Pachakutik.El 10 de marzo, los líderes de estos partidos y la UNES anunciaron que "la petición de juicio está en firme y será presentada a mediados de marzo". El comunicado, que fue también firmado por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, enfatiza que "Ecuador se merece la verdad, sin injusticia, complicidad o impunidad".Aunque no hay confirmación sobre el segundo interpelante, se presume que podría ser el legislador Esteban Torres Cobo, coordinador de la bancada del PSC, quien asuma ese rol.Consultado por un medio local, el dirigente aseguró que aún no sabe sí será uno de los encargados del juicio político. "Lo que sí es cierto es que no habrá solo un interpelante sino que se hablaba de la posibilidad de que existan dos y vamos a ver qué se decide a futuro", explicó.El asambleísta recordó que el numeral 2 del artículo 129 de la constitución ecuatoriana contempla la posibilidad de enjuiciar al presidente ante casos relacionados con cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito o peculado, y "los hallazgos de la comisión que se constituyó y el informe que se aprobó sin dudas tienen varios elementos que harían presumir esos delitos".Otros posibles interpelantes serían Rodrigo Fajardo, por la ID, y Mireya Pazmiño, en representación de Pachakutik-Conaie, asambleístas que firmaron el reciente comunicado.Esta solicitud es enviada al Consejo de Administración Legislativa (CAL), que verifica los requisitos antes de que entre en la órbita de la Corte Constitucional, donde se necesitan seis de nueve votos favorables para que el juicio avance en el Parlamento.Una vez en el legislativo, el juicio formal para la destitución de Lasso podría demorar un mes y se requieren al menos 92 votos favorables de un total de 137 para confirmarla

