Los primeros ministros de Australia y Japón debaten el suministro de submarinos

TOKIO (Sputnik) — Los jefes de los gabinetes de Australia y Japón, Anthony Albanese y Fumio Kishida, sostuvieron una conversación telefónica, durante la cual... 14.03.2023

defensa

aukus

australia

japón

🛡️ industria militar

Se precisa que el jefe del gabinete australiano además destacó que su país continuará cumpliendo firmemente con sus compromisos de no proliferación. A su vez, el primer ministro japonés indicó que las actividades en el bloque militar "contribuirán a la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico en el contexto de una grave situación con la seguridad". Las partes acordaron igualmente fortalecer la cooperación con Estados Unidos, el Reino Unido y otros países para lograr "una región del Indo-Pacífico libre y abierta". La asociación de Australia con Estados Unidos y el Reino Unido en el formato AUKUS se lanzó en septiembre de 2021. Prevé la construcción para Australia de submarinos con plantas de energía nuclear con la tecnología de Estados Unidos y el Reino Unido. El 13 de marzo, los miembros de AUKUS anunciaron el inicio de un plan de tres etapas con el objetivo de proporcionar a Australia submarinos nucleares con armas no nucleares y su tecnología de fabricación. En particular, EEUU planea entregar a Australia en 2030 tres submarinos clase Virginia, con la posibilidad de aumentar el lote a cinco unidades. Antes de que se realice la venta, en Australia se encontrarán los submarinos estadounidenses y británicos, que se rotarán. Como informó el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Jake Sullivan, el objetivo final de la asociación trilateral AUKUS consiste en desarrollar un nuevo submarino con una planta de energía nuclear y armas convencionales.

aukus, australia, japón, 🛡️ industria militar