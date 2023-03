https://sputniknews.lat/20230314/moscu-valora-esfuerzos-de-otros-paises-por-buscar-solucion-pacifica-al-conflicto-ucraniano-1136822593.html

Moscú valora esfuerzos de otros países por buscar una solución pacífica al conflicto ucraniano

Moscú valora esfuerzos de otros países por buscar una solución pacífica al conflicto ucraniano

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia aprecia los esfuerzos de los Estados que buscan contribuir a solucionar el conflicto en Ucrania de modo pacífico, afirmó el portavoz... 14.03.2023, Sputnik Mundo

Asimismo, el portavoz precisó que Rusia debe lograr sus objetivos en Ucrania. "Hasta la fecha, es posible solo por la vía militar dada la posición del régimen de Kiev", subrayó. El 13 de marzo, Peskov también constató que por ahora "no hay condiciones para que el proceso avance en una dirección pacífica" en Ucrania. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk necesitaban ayuda frente, como lo denunciaban, al genocidio por parte de Kiev luego de que ambos territorios se independizaron de Ucrania en 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado de ese mismo año. El 28 de febrero de 2022, Moscú y Kiev entablaron negociaciones para lograr un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades. La última ronda presencial de estas consultas se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. Ambas repúblicas de Donbás, así como las provincias de Jersón y Zaporozhie se adhirieron a Rusia a finales de septiembre pasado tras celebrar sendos referendos de autodeterminación. Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea que se unió a Rusia en marzo de 2014. Según la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, Rusia mantiene la puerta abierta a negociar con Ucrania, tomando en consideración las circunstancias actuales.

