https://sputniknews.lat/20230314/msnbc-la-derecha-de-eeuu-tiene-un-creciente-apetito-por-lanzar-una-nueva-guerra-en-mexico-1136850103.html

'MSNBC': La derecha de EEUU tiene un "creciente apetito por lanzar una nueva guerra en México"

'MSNBC': La derecha de EEUU tiene un "creciente apetito por lanzar una nueva guerra en México"

De acuerdo con una columna de opinión publicada en el medio estadounidense 'NBC', los nacionalistas de derecha norteamericanos ha mostrado "un creciente... 14.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-14T23:02+0000

2023-03-14T23:02+0000

2023-03-14T23:02+0000

internacional

eeuu

méxico

partido republicano (eeuu)

narcotráfico

fentanilo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/108881/23/1088812389_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_546e166ff22eb8770174672370ccb576.jpg

Según el artículo, la retórica impulsada por algunos militantes del opositor Partido Republicano, que proponen catalogar como terroristas a los grupos del narcotráfico mexicanos, ha tomado una fuerza considerable en las últimas semanas.Este discurso ha sido propagado por distintos actores de la vida pública estadounidense, desde cómicos simpatizantes de la derecha norteamericana como Greg Gutfeld, quien aseveró que la única forma de resolver el problema es con una "amenaza de muerte" a México, hasta la congresista Marjorie Taylor Greene, quien sentenció que las Fuerzas Armadas de EEUU deberían estar en la frontera mexicana para eliminar a los carteles mexicanos. Al respecto, el autor del artículo, Zeeshan Aleem, advirtió que mandar tropas estadounidenses a territorio mexicano no es buena idea, ya que es una violación a la soberanía del país latinoamericano que podría derivar en una guerra con un aliado estratégico que cuenta con una población de más de 100 millones de personas. Aleem aseguró que al movimiento Make America Great Again le importa poco o nada el conflicto en Ucrania, pues lo ven lejano; sin embargo, su energía podría asentarse en la idea de enviar a México elementos armados. Y es que el narcotráfico en México tiene también connotaciones sociales, de acuerdo con el periodista Zachary Siegel, quien es citado en el texto de NBC. "Los cárteles son tan poderosos porque ofrecen trabajo, dinero y calidad de vida a miles y miles de jóvenes. Los laboratorios bombardeados no hacen nada para cambiar las condiciones económicas, sociales y políticas en México que interactúan con el narcotráfico", señaló el experto en temas de seguridad. ¿Qué está pasando entre México y EEUU?El 8 de marzo, los senadores republicanos Lindsey Graham y John Kennedy anunciaron que presentarán un proyecto de ley para declarar a los carteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).De acuerdo con los legisladores, el objetivo de esta propuesta es poder activar más mecanismos contra ellos, como autorizar que el Ejército de Estados Unidos pueda intervenir y combatir a los grupos del crimen organizado, incluso en territorio mexicano.Según los congresistas, la medida es necesaria y urgente debido a un incremento significativo de las muertes vinculadas a sobredosis de fentanilo, que en 2021 le quitó la vida a unos 71.000 estadounidenses, de acuerdo con cifras del Gobierno de Estados Unidos.Ante ello, el Gobierno de México ha contestado no solo en el discurso, sino en los hechos, pues ayer, 13 de marzo, el canciller Marcelo Ebrard viajó a Estados Unidos para reunirse con los cónsules mexicanos en ese país, esto como parte de una campaña informativa sobre las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del crimen organizado y que se usará como una forma para evitar que las propuestas republicanas prosperen.

https://sputniknews.lat/20220202/el-dia-que-mexico-perdio-la-mitad-de-su-territorio-por-la-guerra-con-eeuu-1121019307.html

https://sputniknews.lat/20230314/canciller-de-mexico-rechaza-en-eeuu-propuesta-para-designar-a-narcos-como-terroristas-1136818675.html

https://sputniknews.lat/20230313/amlo-alista-campana-contra-propuesta-de-republicanos-es-mas-seguro-mexico-que-eeuu-1136789162.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, méxico, partido republicano (eeuu), narcotráfico, fentanilo