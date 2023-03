¿Qué pasa con el dólar y el fantasma de la devaluación en Bolivia?

https://sputniknews.lat/20230314/que-pasa-con-el-dolar-y-el-fantasma-de-la-devaluacion-en-bolivia--1136810245.html

Desde febrero en las principales ciudades se registran corridas en bancos y casas de cambio para cambiar pesos bolivianos por dólares, ante los rumores de... 14.03.2023, Sputnik Mundo

Bolivia atraviesa una inusual corrida en busca de dólares en bancos y casas de cambio. El precio de la divisa se mantiene inmóvil desde 2011, en 6,96 pesos bolivianos (Bs) para la venta y 6,86 para la compra. Pero algunos cambistas aprovecharon el revuelo y las largas colas para cotizar el dólar hasta en Bs 7,20. El Gobierno acusó a sectores generadores de corrientes de opinión para propiciar este "ataque especulativo".En diálogo con Sputnik, el economista Christian Aramayo evaluó que el actual escenario "es consecuencia de la caída sostenida de las Reservas Internacionales Netas (RIN)".Aramayo advirtió: "El tipo de cambio fijo puede darse solo si existen las reservas internacionales suficientes para que pueda mantenerse".La caída de las reservasEl Banco Central de Bolivia (BCB) aseguró que las RIN se mantienen estables y alcanzan los 3.578 millones de dólares. No obstante hay analistas que señalan que las reservas solo han disminuido en los últimos años. En 2014 había 15.000 millones de dólares en las arcas del Estado y en la actualidad poco más de 300 millones de las RIN están efectivamente en la moneda norteamericana. El resto es oro y otro tipo de divisas."Hace casi un mes, un conjunto de analistas y opinadores han generado un ambiente de especulación en nuestro país, en el sistema financiero, respecto a lo que es la política cambiaria", dijo en conferencia de prensa el presidente del BCB, Edwin Rojas, el 9 de marzo."Esa información que ha fluido, sobre todo a nivel de redes sociales, ha generado cierta zozobra, ha exacerbado las expectativas de alguna parte de la población", advirtió Rojas.Rojas recomendó a la población que deje de hacer largas colas ante bancos y casas de cambio para deshacerse de sus pesos bolivianos. Aseguró que no habrá devaluación, por consiguiente quienes actualmente compran un dólar a Bs 7,20 "van a perder".Debido a la incertidumbre generada en los ciudadanos, el BCB inició el 6 de marzo la venta directa de dólares a personas a través del Banco Unión en sucursales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Hasta el 12 de marzo se vendieron más de 24,1 millones de dólares en 2.087 operaciones "para atender satisfactoriamente la demanda de divisas por parte de la población afectada por el proceso especulativo", informó el organismo financiero.¿Qué motivó la corrida cambiaria?Además de la disminución de las RIN, diferentes economistas expusieron diversas señales que alertaron a la población, que corrió para convertir sus ahorros a dólares.Para Aramayo, una "deficiente" política comunicacional de los organismos monetarios propició la desconfianza en el peso boliviano. El detonante habría sido el anuncio del 8 de febrero pasado del BCB y el Banco Unión sobre la compra de dólares a exportadores privados con un tipo de cambio competitivo de Bs 6,95, con la finalidad de fortalecer las RIN.Estas y otras señales "asustaron a la población, pero es una situación natural", afirmó Aramayo. Recordó que hoy seis de cada 10 bolivianos tienen menos de 29 años: "Todas estas personas han vivido toda su vida adulta con el tipo de cambio fijo. Entonces la idea de que pudiera variar un poco asusta, porque lo perciben como un cambio en su vida cotidiana", ilustró.Hay condicionamientos que desangran los bolsillos de Bolivia. La compra de carburantes requirió 1.700 millones de dólares durante 2022, para que la mayoría de la población acceda a combustible subsidiado por el Estado.En 2011 el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) intentó retirar este subsidio, por lo cual el precio del litro de gasolina aumentaría notablemente. Pero al cabo de pocos días de protestas que dejaron al país paralizado, dio marcha atrás a su plan.Argentina también debe a Bolivia 400 millones de dólares por concepto de compra de gas, pero aún no se sabe cuándo el vecino, alicaído económicamente, podrá honrar su deuda.Asimismo cada año Bolivia debe pagar 900 millones de dólares de intereses de créditos asumidos incluso durante el Gobierno de Morales.Aramayo considera que sería importante que el presidente Arce se manifieste públicamente sobre el precio del dólar, como una manera de llevar tranquilidad a los hogares y evitar que la corrida por esta divisa persista.Por ahora, quien desempeña este rol es Rojas. "El BCB va a desplegar todo el potencial que tiene en política monetaria, cambiaria y también financiera para alcanzar las metas macroeconómicas y cumplir lo que nos hemos trazado a principio de gestión: mantener un tipo de cambio estable, que dé seguridad a la población y nos permita vivir en una economía estable".

