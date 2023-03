Quién es Lenin, el peruano que conquista América Latina con el quechua-pop

https://sputniknews.lat/20230314/quien-es-lenin-el-peruano-que-conquista-america-latina-con-el-quechua-pop-1136815380.html

El pop coreano o k-pop se afianzó en Corea del Sur 10 años atrás. Desde entonces no deja de movilizar a jóvenes, fundamentalmente adolescentes, en todo el mundo. En América Latina, el músico peruano Lenin tomó su gusto por el género musical coreano y lo reformuló para crear el pop cantado en quechua: el q-pop, género con el que acumula miles de visitas en su página de Youtube.Con 23 años y ya recibido en Psicología, el joven cantante se vale de su dedicación y talento para hacer conocida su propuesta. Lenin Tamayo Pinares, tal su nombre completo, está en competencia por el premio Luces —que otorga un grupo de medios peruano— en la categoría de artista revelación.En lo que va de 2023, todavía no pudo subir a un escenario por el grave conflicto político y social que atraviesa Perú desde la destitución del expresidente Pedro Castillo, ocurrida el 7 diciembre de 2022.Mientras prepara nuevo material, el joven dio su opinión a Sputnik sobre los tiempos duros que atraviesa su país: "Me pronuncié en redes sociales, con una canción que he sacado referida a lo que estamos pasando. Es algo que he vivido siempre, he visto muchas injusticias desde que soy niño", contó.Y agregó: "Siempre me he preguntado qué hubiera pasado si nuestro país hubiera sido más justo, sin estos atropellos. Tal vez otras oportunidades se hubieran abierto para mí y las personas que quiero".El valor de un idiomaLenin aprendió quechua en su casa. Lo habla su madre, la artista folclórica Yolanda Pinares, quien lo crió sola. "Ella me inculcó los valores relacionados a la cultura andina. Fui aprendiendo el idioma para entender cada cosa que me decía, quería responderle en su mismo idioma. Entonces lo aprendí de manera natural, orgánica", explicó.Crecido en un hogar lleno de música, sus influencias son de lo más variadas. "Se me vienen a la memoria artistas de Bolivia, Chile, Argentina; como los Kjarkas, los Jaivas, Mercedes Sosa, Víctor Heredia o León Gieco. Siempre había esta apertura en mi casa", recordó.El éxito con 'Tusurikusun'Lenin presentó su primer video en enero de 2020, con su versión de Tusurikusun (Cuando estoy aquí), la canción de la cantautora peruana Damaris. Pero en marzo de ese año llegó a la región la pandemia de COVID-19, por lo cual su incipiente carrera, así como las vidas de gran parte del mundo, quedó en pausa.En julio de 2022 se creó una cuenta de TikTok y volvió a la carga, esta vez con el impacto esperado. Entonces supo que a su estilo de música le llamaban q-pop, y así quedó. "En ese momento yo le llamaba 'música andina', porque para mí sigue siendo música andina", consideró.Desde entonces no deja de sumar seguidores en el plano virtual, pero también en el presencial. A lo largó del año pasado presentó tres canciones y para 2023 prepara más.Decisiones adecuadasEl pasado 23 de febrero Lenin cumplió 23 años. Además de tener su carrera musical por delante, ya se graduó en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Contó que salió del colegio con el plan de convertirse en cantante, pero conversó con su mamá."A veces uno toma decisiones sin la orientación adecuada. Yo tenía en claro qué quería hacer. Pero no tenía el corazón para decirle a mi mamá: 'Quiero ser el loco hijo que se va a arriesgar todo para seguir un sueño', porque sabía que mi mamá iba a sufrir, porque es artista y hemos sufrido necesidades en algún momento", comentó.En tres años logró recibirse. "Tengo esa cualidad de poder enfocarme y avanzar hasta lograr mi objetivo. Para eso tal vez he acabado rápido la carrera", reflexionó.Un calendario congeladoHasta ahora Lenin pudo presentarse en ciudades de Perú, fundamentalmente en el sur andino. "Estoy en coordinación para ir a Bolivia, a Chile, si Dios quiere a Argentina y Ecuador. Me hace ilusión recorrer toda Latinoamérica y, ¿por qué no?, también el mundo", se esperanzó.El próximo paso para el crecimiento de la carrera de Lenin ya no depende tanto de él. Es necesario que Perú pueda retomar su cotidianeidad, como la vivió hasta diciembre de 2022.A contramano de varios artistas, que optan por evitar meterse en asuntos políticos para no entrar en debates, Lenin nunca ocultó su postura frente a lo que ocurre en las calles peruanas, donde al menos 60 personas murieron por balas policiales o militares o en enfrentamientos durante las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte.

